Vești importante pentru românii care vor să își schimbe mașinile vechi cu ajutorul statului! Ministerul Mediului anunță planuri pentru o creștere semnificativă a bugetului destinat Programului Rabla în anul 2027. În plus, autoritățile analizează o modificare strategică prin care să fie acordată prioritate autovehiculelor produse în Uniunea Europeană.

Interesul uriaș al cetățenilor pentru înnoirea parcului auto pune presiune pe autorități, care caută soluții pentru suplimentarea masivă a fondurilor. Oficialii din Ministerul Mediului au recunoscut că ediția din 2026 a beneficiat de un buget de doar 300 de milioane de lei, sumă care s-a epuizat într-un timp record de mai puțin de 5 minute de la deschiderea aplicației de înscriere. Pentru a preîntâmpina o situație similară, reprezentanții ministerului își propun ca ediția din 2027 să aibă alocată o sumă considerabil mai mare, amintind că în anii anteriori s-a atins un nivel de 1,2 miliarde de lei.

Pe lângă componenta financiară, autoritățile pregătesc și o reconfigurare a regulilor de eligibilitate. Spre deosebire de sesiunea din 2026, unde beneficiarii au putut achiziționa autoturisme și motociclete din orice zonă a lumii, pentru noul an se dorește sprijinirea directă a industriei europene. Astfel, se intenționează acordarea de prioritate producătorilor din spațiul Uniunii Europene, fiind luate în calcul modificări legislative care să permită acest lucru fără a încălca normele privind libera circulație a mărfurilor.

Demersurile pentru configurarea ediției din 2027 au fost deja demarate la nivel guvernamental. Ministrul de resort a confirmat începerea discuțiilor oficiale cu reprezentanții executivului, printre care Daniel Zamfir și Alexandru Nazare, pentru a stabili resursele financiare și a sublinia importanța continuării acestui program național.

Planul strategic prevede ca bugetul de stat pentru anul 2027 să fie dezbătut și aprobat în Parlament până la sfârșitul acestui an. Într-un asemenea scenariu, în luna ianuarie a anului 2027 vor începe discuțiile aplicate cu Administrația Fondului pentru Mediu pentru stabilirea exactă a ghidurilor de finanțare și lansarea oficială a înscrierilor. Până la adoptarea unor decizii definitive, valoarea exactă a bugetului și criteriile geografice de eligibilitate rămân la stadiul de obiective prioritare pe agenda guvernamentală.