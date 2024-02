A fost lansat în consultare publică proiectul de ordin privind Codul drepturilor și obligațiilor studentului, anunță Ministerul Educației. Studenţii nu pot fi constrânși să participe la mai mult de 8 ore pe zi de activități didactice.

Proiectul de ordin privind Codul drepturilor și obligațiilor studentului a fost pus în consultare publică de către Ministerul Educației. Acest proiect propune că studenții nu ar trebui să fie obligați să participe la mai mult de 8 ore pe zi de activități didactice conform planului de învățământ al programului de studii la care sunt înscriși. În plus, universitățile nu ar trebui să impună taxe suplimentare studenților pentru procesul de transfer de la un loc cu taxă la un loc finanțat de la bugetul de stat.

”Am lansat în consultare publică proiectul de ordin privind Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului”, a anunțat ministerul într-o postare.

Fiecare universitate instituie un sistem de monitorizare a respectării prevederilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului, anunță instituția, iar acesta este parte a sistemului de asigurare a calității. Alte noutăți se referă la reglementarea drepturilor specifice de care beneficiază studenții cu dizabilități.

”În acest sens, universitățile elaborează un Plan de intervenție specializată”, precizează ministerul. ”Studenții nu pot fi constrânși să participe la mai mult de 8 ore pe zi de activități didactice prevăzute în planul de învățământ al programului de studii la care sunt înmatriculați. Universitățile nu pot percepe taxe suplimentare studenților pentru procesul de reclasificare a acestora de pe un loc cu taxă pe un loc finanțat de la bugetul de stat”, arată Ministerul Educației. Codul drepturilor și obligațiilor studentului mai prevede că ”un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale ale aceleiași universități pentru mai mult de 5 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele și de întreruperile acestora”. ”Studenții participă anual la evaluarea activității studenților reprezentanți. Regulamentele de alegeri ale studenților reprezentanți stabilesc inclusiv mecanisme de revocare a acestora. Studenții reprezentanți au obligația de a elabora, cel puțin de două ori pe an, rapoarte de activitate care să prezinte toate inițiativele și demersurile desfășurate”, mai precizează ministerul.

Potrivit Codului, instituțiile de învățământ superior și în toate componentele lor organizatorice sunt interzise activitățile care:

a) încalcă normele generale de moralitate ale comunității universitare.

b) constau în prozelitism politic și/sau religios.

c) pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a studenților/elevilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar și administrativ.

d) constau în violență psihologică/bullying.

Studenții au dreptul de a cunoaște mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu, precum și alte taxe percepute de instituția de învățământ superior, în conformitate cu Carta universitară. În plus, studenții au dreptul să fie informați cu privire la numărul, tipul și cuantumul fiecărei taxe practicate de instituțiile de învățământ superior. Cuantumul taxelor este aprobat de Senatul universitar și publicat pe site-ul instituțiilor de învățământ superior cu cel puțin 3 luni înainte de începutul fiecărui an universitar. Statutul de student cu taxă se modifică în condițiile stabilite de Senatul universitar, la începutul fiecărui an universitar. Instituțiile de învățământ superior nu pot percepe taxe suplimentare studenților pentru procesul de reclasificare a acestora de pe un loc cu taxă pe un loc finanțat de la bugetul de stat sau viceversa.