SCM Râmnicu Vâlcea s-a calificat în turul 3 preliminar al European League după ce a învins, în deplasare, echipa slovacă Dunajska Streda, cu scorul de 33-26.

Echipa de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea a învins, în deplasare, echipa slovacă Dunajska Streda, cu scorul de 33-26, în meciul secund al turului 2 preliminar din European League şi s-a calificat în faza următoare.

SCM Râmnicu Vâlcea a făcut un joc mai bun decât acasă, unde s-a impus cu 28-26. Nici prima repriză din Slovacia nu a fost prea reuşită, fiind condusă cu 10-6 şi 13-10, însă a intrat la pauză în avantaj, cu 15-14, dominând apoi repriza secundă.

Slovacele au mai sperat în minuni până în minutul 36, când conduceau cu 18-17, apoi a urmat un galop de sănătate pentru SCM Râmnicu Vâlcea, care a avut o defensivă mult mai bună și a marcat multe goluri pe contraatacuri rapide. Cu Hagman, Necula și Wollik în zi de grație, oaspetele s-a desprins la 31-24 în minutul 51 și nu au mai avut nicio emoție în privința calificării.

Principalele marcatoare ale SCM Râmnicu Vâlcea au fost Hagman cu 10 goluri, Wollik şi De Jong cu câte 5 goluri.

Rebeca Necula își propune să meargă cu echipa sa în grupele EHF European League. ”Ne-am dorit mult această calificare, ne bucurăm foarte mult pentru această victorie, am muncit pentru ea. Am început destul de greu, dar important este că ne ajutăm, muncim și o să vină și victoriile. Va fi un meci greu în turul 3, dar o să ne pregătim foarte bine și vom aborda cu gândul la victorie, ca de fiecare dată” a spus internaționala Rebeca Necula după succesul din Slovacia.

Portarul Raluca Kelemen spune că manșa tur de pe teren propriu contra slovacelor a fost ceva mai dificilă decât returul din deplasare. ”Cred că acasă a mai ceva mai greu cu Dunajska Streda, mă bucur că am reușit să trecem cu bine, să ne calificăm și că suntem toate sănătoase. Îmi doresc să îmi ajut echipa în continuare, am avut parte de o apărare bună, care m-a ajutat să am și eu o evoluție bună. Le mulțumim fanilor care ne-au susținut și la sute de kilometri de casă” a spus și portarul Vâlcii.