Vicecampioana României la handbal feminin, CSM Bucureşti, acâștigat derby-ul etapei a V-a a Ligii Florilor. Partida s-a desfășurat în deplasare, pe terenul celor de la SCM Râmnicu Vâlcea, iar scorul final a fost de 34-30 , după ce la pauză vicecampioanele au intrat în avantaj la vestiar, la scorul de 20-14.

Atmosfera în Sala Traian din Râmnicu Vâlcea a fost una extraordinară, în tribune fiind aproape 3.000 de spectatori.Chiar și în aceste condiții, Siraba Dembele, de la CSM Bucureşti, a marcat nu mai puțin de 10 goluri, devenind astfel marcatoarea meciului.

„Am pregătit foarte bine meciul dar în primele 15 minute am fost stresați și naivi. Pentru restul meciului sunt foarte mulțumit de cum am jucat și ne-am luptat.Am ratat foarte mult în prima repriză de la semicerc, ca să câștigi cu CSM trebuie să fii isteț și să marchezi mai mult. Avem jucătoare și sisteme multiple de joc care ne-au oferit șansă să marcăm 30 de goluri și puteam mai mult.Nu sunt dezamăgit de atac, iar în defensivă nu am avut șansă, când noi am aruncat în bară ele au avut contratacuri ușoare și au marcat, când portarii noștri au aparat, mingile tot la ei au ajuns, acesta este ghinion. Sunt 6-7 astfel de șanse și asta este o mare diferența în joc. Dar CSM a meritat victoria”, a declarat Bent Dahl, încercând să explice de ce SCM Râmnicu Vâlcea a pierdut acest derby.