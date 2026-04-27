Echipa de volei masculin SCM Zalău se pregătește pentru „finala mică” a campionatului național, după o semifinală de foc în care a demonstrat că se poate bate de la egal la egal cu marile forțe ale României. Deși s-au înclinat în fața Arcadei Galați după două meciuri dramatice, zălăuanii au impresionat prin spiritul de luptă, fiind la doar câteva puncte distanță de marea finală. Elevii lui Adrian Feher vor juca acum pentru medalia de bronz împotriva Stelei, primele dueluri fiind programate chiar la Zalău.

SCM Zalău părăsește terenul cu capul sus după o serie semifinală în care a împins una dintre favoritele la titlu până la limită. După ce în primul meci, la Galați, dunărenii au revenit incredibil de la 0-2 la seturi, partida retur de la Zalău a oferit un scenariu la fel de tensionat.

Elevii lui Adrian Feher au dat dovadă de un caracter puternic, reușind pe teren propriu să revină de la 0 la 2 la seturi, sub privirile fanilor zălăuani. Din păcate, tensiunea setului decisiv a înclinat balanța tot în favoarea oaspeților, Arcada impunându-se cu 15-13 în tie-break. Meciul a fost marcat și de un moment de îngrijorare: brazilianul Simoes a suferit o accidentare gravă la genunchi, fiind scos de pe teren pe brațe de colegi. Pentru Zalău, cei mai eficienți jucători au fost Tim Stohr și Bozidar Cuk, ambii cu câte 18 puncte reușite.

În cealaltă semifinală, campioana en-titre Dinamo București a eliminat marea rivală, Steaua, după o serie închisă cu 2 la 0. Astfel, în timp ce Dinamo și Arcada Galați se vor lupta pentru trofeu, SCM Zalău va intra în lupta pentru medalia de bronz împotriva militarilor.

Seria pentru locul al treilea se va juca după sistemul „cel mai bun din cinci meciuri”. Primele două confruntări vor avea loc la Zalău, în weekend-ul 2-3 mai, unde publicul local este așteptat să îi susțină pe „alb-albaștri” în drumul spre medalia de bronz a acestui sezon.

Chiar dacă drumul spre finala campionatului s-a oprit aici, parcursul din acest an al celor de la SCM Zalău rămâne unul formidabil, marcat deja de marea reușită a câștigării Cupei României, trofeu care confirmă valoarea incontestabilă a echipei susținute de Primăria Zalău.