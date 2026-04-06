Istoria se repetă la Zalău: SCM câștigă Cupa României după un deceniu. Adrian Feher câștigă acum un trofeu de pe bancă, după cel de pe teren obținut în urmă cu zece ani.

Voleiul zălăuan trăiește momente de glorie după o pauză de 10 ani. SCM Zalău a cucerit o nouă Cupă a României pentru palmaresul orașului, într-o finală disputată la Blaj care va rămâne în cărțile de istorie nu doar prin spectacolul sportiv, ci și printr-un deznodământ neașteptat, decis la „masa verde”.

Victoria de anul acesta are o semnificație specială pentru banca tehnică a zălăuanilor. Actualul antrenor, Adrian Feher, a închis un cerc simbolic: el făcea parte, din postura de libero, din echipa ACS Volei Municipal Zalău care aducea ultimul trofeu al Cupei în oraș, în urmă cu un deceniu. Dacă atunci dirija defensiva din teren, astăzi Feher a condus echipa spre succes de pe margine, demonstrând că spiritul de învingător al Zalăului a rămas intact.

În fața a 1.250 de spectatori (dintre care 600 de fani zălăuani veniți să creeze o atmosferă senzațională), meciul împotriva Coronei Brașov a fost o reeditare a finalei de anul trecut. De data aceasta, soarta a fost de partea Sălajului.

Partida a fost un carusel al emoțiilor: Brașovul a început tare, câștigând primul set (25-20). Apoi, Zalăul a replicat imediat, adjudecându-și următoarele două manșe (27-25, 25-14). Setul patru a fost unul maraton, încheiat cu 34-32 pentru Corona, după ce SCM a irosit două mingi de meci.

Deși tabela arăta 2-2 la seturi, fanii care se pregăteau pentru decisiv au avut parte de o surpriză. La scorul de 24-23 în setul patru, Corona Brașov a încălcat regula numărului minim de jucători români aflați pe parchet (având doar unul singur în loc de doi). După verificările video și confirmarea Federației Române de Volei, setul patru a fost acordat Zalăului la „masa verde”, iar meciul s-a încheiat cu scorul general de 3-1.

Victoria a fost susținută de evoluții individuale solide: Bozidar Cuk a fost cel mai bun marcator al învingătorilor (18 puncte), urmat de Filip Cveticanin (15), Albert Hurt (13) și Renee Teppan (12). De cealaltă parte, efortul lui Alejandro Rodriguez (31 puncte) nu a fost suficient pentru a salva trofeul brașovenilor.

Prin acest succes, Zalăul își adaugă al șaselea trofeu în vitrină, după cele din 1998, 1999, 2012, 2015 și 2016.

Bucuria câștigării Cupei este doar începutul unui final de sezon incendiar, în care Zalăul țintește din nou vârful ierarhiei interne. Miza este uriașă: ultima oară când Zalăul a câștigat campionatul național a fost în ediția 2016-2017.

La acea vreme, echipa care evolua sub numele de ACS Volei Municipal Zalău reușea o performanță memorabilă sub bagheta antrenorului principal Marian Constantin, ajutat de secundul Bogdan Nicolae. Din acea echipă de aur a sezonului 2016-2017 făceau parte jucători care au scris istorie pentru culorile Zalăului, precum Razvan Mihalcea și Mihai Gheorghiță, care erau stâlpii defensivei la fileu. De asemenea, Rareș Bălean, care este un produs al școlii zălăuane de volei și Filip Constantin făceau parte din lot. Nu în ultimul rând, internaționalul Adrian Gontariu ( zălăuan și el ) sau Leonardo Dal Bosco Dall’Agnol au jucat atunci pentru clubul din Zalău

Astăzi, sub comanda lui Adrian Feher — el însuși un simbol al clubului — SCM Zalău speră să calce pe urmele acelei generații. Ambele finaliste ale Cupei sunt acum angrenate în sferturile de finală ale campionatului. SCM Zalău are un moral excelent după ce a învins Rapidul cu 3-2 în prima manșă. Returul este programat pe 9 aprilie, la București, unde zălăuanii vor să facă încă un pas spre trofeul care le lipsește din vitrină de 9 ani.

Pe de altă parte , Corona Brașov caută revanșa după eșecul din Cupă, deși a pierdut primul meci cu Dinamo (1-3). Returul se va juca tot pe 9 aprilie, sub Tâmpa.

Celelalte confruntări din sferturi, Steaua – Știința Politehnica București (3-2) și Arcada Galați – SCMU Craiova (3-1), anunță un drum dificil spre finală. Totuși, cu un trofeu deja în buzunar și amintirea succesului din 2017 ca motivație, SCM Zalău pare pregătită să atace din nou titlul de campioană.