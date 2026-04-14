SCM Zalău s-a calificat dramatic în semifinalele Diviziei A1 la volei masculin, în timp ce actuala campioană, Dinamo București, este trimisă în meci decisiv de Corona Brașov. Voleiul masculin românesc și-a stabilit primele trei semifinaliste ale ediției actuale de campionat. SCM Zalău s-a alăturat echipelor Steaua București și Arcada Galați în penultimul act, după o victorie electrizantă pe terenul Rapidului. Între timp, lupta pentru ultimul bilet spre semifinale rămâne deschisă, după ce Corona Brașov a produs surpriza și a egalat situația în seria cu deținătoarea titlului, Dinamo București.

Echipa antrenată de Adrian Feher a oferit un spectacol total, reușind să se califice în semifinale cu scorul general de 2-0. După victoria din prima manșă, zălăuanii s-au impus și în Capitală, scor 3-2, la capătul unui meci cu răsturnări incredibile de situație. Deși Rapid a condus cu 1-0 și 2-1 la seturi și părea că deține controlul la scorul de 19-15 în actul patru, SCM Zalău au revenit formidabil, câștigând setul în prelungiri (26-24). În setul 5, proaspăta câștigătoare a Cupei României a profitat de moralul ridicat și s-a desprins decisiv, asigurându-și locul în careul de ași.

În semifinale, SCM Zalău va da piept cu Arcada Galați, formație care a trecut fără emoții de SCMU Craiova. Duelul pentru un loc în finală va începe pe 18 aprilie, la Galați.

Cea mai mare tensiune se resimte însă în tabăra campioanei en-titre. Dinamo București a ratat șansa de a închide seria cu Corona Brașov, pierzând sub Tâmpa cu 2-3 (25-19, 25-27, 26-24, 21-25, 9-15). Brașovenii, conduși de Maurizio Castellano, au jucat fără greșeală în setul al cincilea, dominând autoritar finalul de partidă.

Soarta calificării se va decide pe 15 aprilie, la București, într-un meci „care pe care”. Învingătoarea acestei dispute va întâlni în semifinale pe Steaua București, care și-a asigurat deja prezența în faza următoare după un dublu succes (3-2 și 3-0) în fața concitadinei Știința București.