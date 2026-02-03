Meci senzațional în sala Rapid din București, acolo unde SCM Zalău a câștigat partida disputată cu scorul de 3-2. Băieții lui Adrian Feher se află acum pe locul al treilea în actuala ediție de campionat intern.

SCM Craiova a câștigat în fața Unirii Dej, o partidă în care oaspeții au pus probleme doar în setul 2, atunci când Dejul au condus cu 19-15 și 21-19, dar au cedat setul în prelungiri. Scorul de 3-0 reflectă dominarea clară a craiovenilor, care au reușit să câștige seturile la diferențe care nu au lăsat loc de interpretări :25-23, 25-23 și 27-25 .

Un meci disputat în Sala Politehnica, a fost cel între cele două Științe, cea din București și cea din Baia Mare. CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti câștigă cu 3-2, dar cu mari, mari emoții. Rezultatele pe seturi au fost 25-23, 21-25, 25-18, 20-25 și 19-17.

Meci senzațional și în sala Rapid, acolo unde SCM Zalău a câștigat cu 3-2. Rezultatele la seturi au fost 20-25, 25-18, 23-25, 25-16 și 15-8. Rapidiștii au condus cu 1-0 și 2-1, dar nu au putut închide disputa. S-a intrat în decisiv, iar acolo băieții lui Adrian Feher au dominat categoric și s-au impus cu 15-8.

Corona Brașov câștigă și ea în fața ultimei clasate, CSM București, fără să piardă set. Un meci dominat total de băieții lui Maurizio Castellano, care își consolidează locul 5.

Arcada Galați dă lovitura pe terenul campioanei și câștigă în cinci seturi. CS Arcada Galaţi a învins-o în deplasare pe campioana en titre, CS Dinamo Bucureşti, cu scorul de 3-2 .Un meci fantastic făcut de cele două echipe care au avut fiecare șansa de a învinge. Dinamo a condus cu 1-0 la seturi, dar gălățenii au întors și au trecut în față. S-a ajuns în setul 5, iar elevii lui Sergiu Stancu au arătat acolo că au nervii mai tari. Arcada a fost mereu în avantaj, Dinamo a egalat la 13, dar oaspeții au pus capăt întâlnirii la 15-13, după mai bine de două ore și jumătate.