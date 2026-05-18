Sărbătoare totală în sportul zălăuan după un final de sezon absolut memorabil. SCM Zalău a învins Steaua București în meciul al 5-lea al finalei mici și a cucerit medaliile de bronz ale Diviziei A. Victoria încununează un parcurs de excepție reușit de băieții noștri sub comanda tehnicianului Adrian Feher, cel care a demonstrat că poate conduce echipa spre succesul de elită atât pe plan intern, cât și în competițiile europene.

Zalăul scrie istorie în voleiul românesc și încheie în haine de sărbătoare un sezon competițional absolut fantastic. Băieții de la SCM Zalău au cucerit medaliile de bronz ale campionatului, după ce au învins rivala Steaua București cu scorul general de 3-2. Meciul decisiv, disputat pe teren propriu în fața unor fani extraordinari, a fost câștigat de zălăuani cu scorul de 3-1, la capătul unui duel de un dramatism incredibil.

Succesul poartă amprenta indiscutabilă a antrenorului Adrian Feher, cel care prin strategie și determinare a transformat SCM Zalău într-o forță respectată în campionat, în Cupa României și în cupele europene. În această finală de foc, un rol crucial i-a revenit veteranului Cristian Bartha. Coordonatorul de joc al Zalăului a dirijat magistral atacurile echipei, demonstrând o stăpânire de sine remarcabilă în momentele cheie. Sub comanda lui Feher și cu experiența lui Bartha pe teren, tactica a dat roade. Zalăul a câștigat primele 2 seturi cu 25-18 și 25-23, însă bucureștenii au revenit periculos și au adjudecat actul 3. Finalul meciului a fost de infarct. În setul 4, la scorul de 23-22 pentru oaspeți, băieții noștri au demonstrat un caracter de fier. Au egalat, iar apoi, printr-un blocaj devastator și un as de generic, au închis setul la 25-23 și au declanșat fiesta în sală.

În timp ce Steaua s-a bazat aproape exclusiv pe Alexandru Rață, autor a 25 de puncte, la SCM Zalău a strălucit forța grupului. Renee Teppan a reușit 16 puncte, fiind completat excelent de Thiago Suarez Mendoza și Bozidar Cuk, ambii cu câte 9 puncte. Prin această victorie, SCM Zalău semnează o performanță de top, adăugând medaliile de bronz lângă Cupa României, câștigată deja în acest sezon de excepție.

Între timp, titlul național a revenit celor de la Dinamo București, care au învins Arcada Galați cu 3-2 la general.

Pentru comunitatea noastră însă, adevărații eroi sunt băieții antrenați de Adrian Feher, care au readus Zalăul acolo unde îi este locul: în elita voleiului de pe continent.

Aceste performanțe remarcabile din actualul sezon nu ar fi fost posibile fără sprijinul financiar constant oferit de Primăria Municipiului Zalău, instituție care investește masiv în sportul de înaltă performanță și asigură stabilitatea clubului SCM Zalău, oferind comunității locale motive de mândrie la nivel național și european.