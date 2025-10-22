SCM Zalău nu a avut emoții în adjudecarea victoriei, în debutul noului sezon competițional al Diviziei A 1 la volei masculin, în fața celor de la Știința Baia Mare.

SCM Zalău au câștigat rapid, cu scorul de 3-0, în debutul noului sezon competițional al Diviziei A 1 la volei masculin. A fost un meci încheiat în minimum de seturi. Echipa antrenată în prezent de fostul jucător Adrian Feher a câștigat fără emoții partida disputată cu Știința Explorări Baia Mare.

În celelalte partide disputate în etapa inauurală, SCM U Craiova începe perfect noua ediție de campionat. Echipa lui Dănuț Pascu se impune pe terenul vicecampioanei Corona Brașov în minimum de seturi. O partidă dominată categoric de olteni care s-au detașat rapid în fiecare set.

Succes facil și pentru Rapid. Laurențiu Lică debutează cu noua sa echipă în trombă. Succes în fața Unirii Dej, Rapidul rulând aproape tot lotul.

Știința Politehnica București a dat emoții Stelei în sala proprie. Tânăra echipă pregătită de grecul Nikolaos Gitzekos a luat primul set în prelungiri, dar apoi s-a stins. Steaua și-a adjudecat rapid următoarele seturi și a câștigat cele trei puncte.

,,Pentru formația noastră, la finalul săptămânii, urmează un examen foarte important: turneul din Cupa Balcanică, de la Kakanj , din Bosnia Herțegovina, care ne poate aduce calificarea în CEV Challenge Cup!”, a postat la final Steaua București.

Meciul a reprezentat și debutul reputatului antrenor brazilian Marcelo Fronckowiak la cârma echipei din Ghencea.

”‼ Proaspăt campion al Frantei cu Tour (2025) și un obișnuit al fazelor finale în cupele europene din ultimii ani (a jucat finală în 2022 și semifinală în 2025 în Cupa CEV 2025), tehnicianul brazilian a declarat următoarele pentru pagina oficială a clubului nostru: “Sunt foarte încântat de faptul că voi veni în România și voi antrena o echipă precum Steaua. Vin la un club mare, cu tradiție și sunt hotărât să fac lucruri importante.Vreau să redau Stelei strălucirea de altădată. Campionatul României este unul în plină ascensiune și va fi o provocare să antrenez Steaua.Sunt convins că, dacă vom munci cu toții, zi de zi, dacă toți vom da 100% la fiecare antrenament, atunci lucrurile pozitive nu vor întârzia să apară”, preciza Steaua în vară, în momentul numirii lui Fronckowiak, tehnician vicecampion mondial cu naționala Braziliei și dublu campion național atât în Brazilia, cât și Franța.

Meciul CS Dinamo Bucureşti – CSM Bucureşti a fost amânat, campioana en-titre pregătindu-se pentru debutul de miercuri din Champions League: echipa din Ștefan cel Mare joacă turul cu VC Strumica din Macedonia de Nord, iar echipa Arcada Galați a stat în această etapă, fiind înscrise doar 11 echipe în Divizia A 1 masculin.