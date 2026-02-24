Dincolo de „setul de aur”, SCM Zalău demonstrează caracter și revine pe podium după victoria cu Craiova. SCM Zalău a învins-o pe SCM „U” Craiova cu un sec 3-0, confirmând că inima echipei bate mai tare ca niciodată.

După un parcurs european care a ținut fanii cu sufletul la gură, dar care s-a încheiat printr-un deznodământ dureros în Turcia, băieții de la SCM Zalău au arătat că adevăratele echipe se definesc prin modul în care se ridică după o cădere.

Echipa venea după o deplasare istovitoare la Izmir, unde, deși a câștigat meciul retur cu 3-2 împotriva celor de la Altekma, a fost eliminată dramatic în „setul de aur” (12-15). Ar fi fost ușor ca moralul să rămână la sol, dar jucătorii antrenați de Adrian Feher au ales să transforme dezamăgirea în combustibil pentru campionatul intern.

SCM Zalău a învins-o pe SCM „U” Craiova cu un sec 3-0, la seturi 25-20, 25-19, 25-18, confirmând că inima echipei bate mai tare ca niciodată.

Victoria lui Adrian Feher și a echipei în fața elevilor lui Dan Pascu nu a fost doar o descătușare de energie, ci și un pas strategic crucial: SCM Zalău a revenit oficial pe podiumul Diviziei A1. Diferența s-a făcut printr-un blocaj ermetic și o eficiență sporită în atac, lăsând puține șanse adversarilor în momentele decisive ale fiecărui set.

Această victorie este dovada că lupta din Turcia nu a fost în zadar. Chiar dacă drumul european s-a oprit prin acel set decisiv, forța grupului rămâne intactă. Capul sus, băieți! Ați demonstrat că puteți domina terenul chiar și sub presiunea oboselii și a regretului. Publicul zălăuan este alături de voi, mândru de determinarea cu care onorați culorile clubului în fiecare etapă.

În etapa următoare, Zalăul se va deplasa la București, pentru meciul cu Știința care, la prima vedere, pare o victorie facilă. Totuși, istoria sportului este scrisă de echipe mari care s-au împiedicat în momente de relaxare nepermisă în fața unor formații mai slab clasate.

Echipa Zalăului se află într-un moment de grație, dar următoarea etapă aduce un adversar care nu are nimic de pierdut. Chiar dacă diferența de puncte din clasamentul Diviziei A1 este considerabilă, aceste meciuri sunt cele mai periculoase. O abordare superficială poate anula tot efortul depus pentru revenirea pe podium. Așadar, respectați jocul, respectați munca, deoarece victoria cu Craiova a arătat că aveți caracter. Acum, trebuie să arătați că aveți și disciplina marilor campioni. Nu există „meciuri mici” atunci când obiectivul este titlul sau o medalie. Mesajul fanilor, din ce în ce mai mulți, este următorul: