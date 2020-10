Dupa proaspatul egal de 3-3 in compania lui Minaur Baia Mare, SCM Zalau merge la Satu Mare cu gandul victoriei! Etapa a 8-a din seria 10 a Ligii a treia poate limpezi apele in privinta locului 1 si 2 in serie.

Satmarenii au fost intotdeauna niste adversari care si-au propus numai victoria in meciurile cu echipele salajene. Ne amintim de Victoria Carei, Somesul Satu Mare ori Unirea Tasnad. Sa ne amintim de gafa zalauanilor la meciul de cupa de anul trecut cu echipa Olimpia MCM XXI Satu Mare , echipa de Liga V-a, datorita incalcarii regulamentului cu privire la folosirea jucatorilor. Acum datele problemei la aceasta data sunt altele.

SCM Satu Mare pe teren propriu poate fi asezata de antrenorul Zoltan Ritli, fost jucator la Steaua Bucuresti, la victorie. Dispune de jucatori rapizi si de sacrificiu gen Curileac, Nylvan, Tincau, Swarczkopf, Kevin si Chitas.

Jucatorii satmareni sunt obisnuiti cu propriul teren, la limita maxima, cu incursiuni pe benzi si aglomerarea pe centru pentru suturi.

SCM Zalau va miza pe experienta lui Miron, Dulap, Jalba, Stanciu , Istrate , Petra si pe tineretea unor Duma, Cubas, Cozma, Jula ori Ardelean.

Oricum pe banca nu va fi antrenorul Marius Pasca dar secundul Alex Pop va pastra in teren formula fixata la ultimul antrenament.

Celelalte jocuri de sambata 31 octombrie 2020, ora 15 sunt urmatoarele :

CS Sportul Simleu Silvaniei- Minaur Baia Mare

CSC Sanmartin – ACS Unu Fotbal Club Gloria Bistrița.

CS Progresul Somcuta Mare- CS Luceafarul Oradea