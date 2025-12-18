În cadrul etapei cu numărul 10 a Diviziei A1 la volei masculin, ultima jucată în anul 2025, SCM Zalău s-au impus fără drept de apel în fața celor de la CSM București, câștigând partida cu scorul de 3-0. Astfel, echipa antrenată de Adrian Feher încheie turul pe primul loc.

Steaua București câștigă meciul etapei a 10-a și își continuă seria de victorii pe teren propriu. Elevii lui Marcelo Franckowiak au obținut a șasea victorie. Corona Brașov a câștigat primul set, la scorul de 25-23, după care nu a mai putut face față presiunii gazdelor. Braşovenii , chiar dacă și-au adjudecat primul set , au pierdut cu scorul de 3-1, Steaua București reuşind să le câştige pe următoarele trei.

Alexandru Rață, cu 22 de puncte, a fost din nou formidabil.

Rapid București învinge SCMU Craiova , cu scorul de 3-0 , pe seturi 25-19, 25-20 și 25-19. Laurențiu Lică și-a învins din nou fostul antrenor, la capătul unei partide în care elevii lui Lică au fost net superiori la toate capitolele. Rapid București au reușit nu mai puțin de 14 blocaje și au greșit mult mai puțin decât SCMU Craiova.

Arcada Galați a câștigat în trei seturi partida disputată cu Unirea Dej. În setul 2 , voleibaliștii din Dej, au ratat minge de 1-1. Au condus cu 22-20, apoi 24-23, dar au cedat, în cele din urmă 24-26.

Dinamo s-au impus și ei categoric în derby-ul bucureștean cu Știința Politehnica, câștigând partida cu scorul de 3-0 . Tănase a rulat tot lotul de jucători, dar nu au fost emoții.

SCM Zalău obține a noua victorie din tur și echipa lui Adrian Feher termină turul pe primul loc. CSM București, ultima clasată, nu a putut să le pună mari probleme gazdelor. Doar setul 3, când SCM Zalău nu a mai turat motoarele, a fost ceva mai echilibrat. Elevii lui Adrian Feher s-au impus fără drept de apel în fața celor de la CSM București, cu scorul de 3-0.