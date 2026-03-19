Spiritul de luptător al Zalăului a învins orgoliul campioanei. Elevii antrenați de Adrian Feher au făcut un pas important spre finașa Cupei României la volei masculin.

Spiritul de luptător al Zalăului a învins orgoliul campioanei! Într-o atmosferă incendiară, băieții antrenați de Adrian Feher au produs marea surpriză a semifinalelor Cupei României, trecând cu 3-1 de Dinamo București. Victoria de pe teren propriu nu este doar un rezultat statistic, ci o declarație de forță a unei echipe care refuză să se teamă de titluri și palmaresuri.

Deși meciul a început sub semnul dominării dinamoviste, oaspeții adjudecându-și primul set, la scorul de 20-25, SCM Zalău a demonstrat o capacitate de revenire formidabilă. Din setul al doilea, jocul s-a schimbat radical: „zidul” ridicat în apărare și atacurile devastatoare ale zălăuanilor au lăsat campioana fără replică.

Zalăul a devenit o forță de neoprit sub comanda lui Adrian Feher

Secretul succesului din meciul disputat a stat în echilibru și determinare. După un set secund câștigat la mare luptă, Zalăul a „măturat” terenul în setul trei, închizând la 25-13 și a gestionat cu nervi de oțel finalul dramatic al setului patru , care a fost închis la 25-23. Statisticile vorbesc de la sine: atacul Zalăului a fost mult mai eficient, iar defensiva a funcționat ca un ceas elvețian, blocând rând pe rând vedetele din Ștefan cel Mare.

Acesta este doar primul pas dintr-o bătălie care se anunță istorică. SCM Zalău a demonstrat că are valoarea și inima necesare pentru a juca marea finală, dar drumul trece prin București.

Echipa are nevoie acum, mai mult ca oricând, de susținerea întregului oraș. Victoria cu Dinamo este dovada că munca și unitatea grupului pot dărâma orice barieră. Suntem la doar câteva seturi distanță de o calificare de vis în finala Cupei României!

Hai, Zalăul! Lupta continuă până la ultimul punct!

În cealaltă partidă din semifinale, a fost un duel încins și la Galați care ar puteaf fi descries revanșă versus rezistență.

În cealaltă semifinală, Arcada Galați s-a impus în trei seturi în fața Coronei Brașov, căutând revanșa după eșecul recent din campionat. Chiar dacă scorul a fost unul categoric (3-0), jucătorii de la Corona Brașov au luptat pentru fiecare minge, încercând să reziste presiunii constante puse de trupa lui Sergiu Stancu. Deși gălățenii au tranșat prima manșă, determinarea brașovenilor lasă deschisă poarta unei replici dârze în meciul retur.