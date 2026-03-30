SCM Zalău a demonstrat că voleiul nu este doar despre tehnică, ci despre spirit de sacrificiu și refuzul de a pierde. Într-un meci care va rămâne în memoria fanilor, elevii lui Adrian Feher au făcut primul pas spre semifinalele Diviziei A1.

Partida disputată împotriva Rapidului a fost un roller-coaster emoțional. După ce au controlat ritmul în mare parte, elevii lui Adrian Feher s-au văzut purtați într-un set decisiv care părea să alunece spre tabăra bucureșteană.

Deși au ratat trei mingi de meci în setul 4, încheiat cu un neverosimil 31-33, jucătorii SCM-ului au arătat o tărie de caracter rar întâlnită, și au avut o revenire de senzație în decisiv

În setul al cincilea, cifrele de pe tabelă păreau implacabile: 6-11, 10-13 și 12-14. Rapidul mai avea nevoie de un singur punct pentru a fura victoria din Sala Sporturilor ”Gheorghe Tadici”. În acel moment, SCM Zalău a încetat să mai fie doar o echipă și a devenit o forță de neoprit.

Cu o serie de puncte miraculoase și o concentrare de fier, elevii lui Adrian Feher au întors soarta setului, impunându-se cu16-14 și declanșând sărbătoarea în tribune.

Această victorie, obținută cu un scor final de 3-2, este mai mult decât un punct în play-off. Este dovada că, la Zalău, nicio cauză nu este pierdută atât timp cât mingea este în joc.

Victoria cu Rapid oferă un moral de fier echipei înainte de cel mai important test al sezonului. Pe data de 5 aprilie, SCM Zalău va juca la Blaj marea finală a Cupei României împotriva celor de la Corona Brașov.

Este un duel de foc între două echipe care au produs surpriza în semifinale, eliminând forțele Dinamo București, respectiv Arcada Galați. Deși Corona este deținătoarea trofeului, băieții noștri au demonstrat deja că pot răsturna orice calcul al hârtiei.

Imediat după bătălia pentru trofeu, seria din sferturile Diviziei A1, care se dispută după sistemul „cel mai bun din trei”, se va muta în Capitală. Luni, pe 8 aprilie, SCM Zalău va juca meciul al doilea în Sala Rapid, cu gândul de a închide seria și de a-și asigura locul în semifinale.

Au fost surprize și emoții uriașe în celelalte sferturi: Steaua a tremurat cu Știința.

Că play-off-ul este terenul imprevizibilului o demonstrează și duelul dintre Steaua București și CSU Știința Politehnica București. În Sala „Mihai Viteazul” din capitală, campioana sezonului regulat a fost la un pas de un pas greșit uriaș în fața echipei de pe locul opt.

Știința a condus cu 1-0 și 2-1 la seturi, însă experiența steliștilor și-a spus cuvântul în momentele critice. Alexandru Rață a fost motorul revenirii, reușind o prestație incredibilă în setul 5, unde a servit patru ași consecutivi. Rață a fost desemnat MVP-ul meciului, cu 27 de puncte, fiind ajutat excelent de Rareș Bălean, cu 25 puncte.

De cealaltă parte, David Runcan a stabilit un record personal de 32 de puncte pentru Știința. Deși Steaua conduce cu 1-0 la general după victoria cu 3-2 , emoțiile au fost maxime. Disputa se va muta pe 8 aprilie în Sala Politehnica, promițând un spectacol la fel de încins.