SCM Zalău reușește să câștige în fața Coronei Brașov cu 3-1 și, astfel, echipa Primăriei Zalău trece pe primul loc al clasamentului în actualul sezon competițional. O evoluție foarte bună a echipei antrenate de Adrian Feher.

SCM Zalău reușește să câștige în fața Coronei Brașov cu 3-1 și echipa antrenată de Adrian Feher urcă pe primul loc al clasamentului. După ce au condus cu 2-0 la seturi, Corona a echilibrat jocul și au relansat întâlnirea. În setul 4, s-a mers cap la cap, dar elevii lui Adrian Feher au reușit să închidă disputa în prelungiri, la 26-24. Renee Teppan a fost MVP-ul jocului cu cele 22 de puncte reușite. Simoes Rosa și Albert Hurt au contribuit și ei din plin la succes.

Derby-ul bucureștean dintre CSM și Știința a fost câștigat de oaspeți în minimum de seturi. Gazdele au ratat minge de set în partea a treia a întâlnirii și posibilitatea de a prelungi jocul. Știința reușește a treia victorie, în cinci etape, și urcă pe loc de play-off.

Primul succes al sezonului pentru Știința Baia Mare, o victorie de trei puncte în fața celor de la Unirea Dej. Clujenii au luat și ei un set, dar nu au reușit mai mult. Partida s-a încheiat la scorul de 3-1 în favoarea sportivilor din Baia Mare.

Dinamo câștigă derbyul bucureștean cu Rapid. Campionii au dominat clar întâlnirea și au închis meciul în minimum de seturi. Elevii antrenați de Bogdan Tănase au fost superiori la toate capitolele: 52% față de 40% procentajul din atac, 9-4 la blocaje, 6-1 la ași. Dinamo leagă a treia victorie consecutivă, în timp ce Rapid suferă a treia înfrângere la rînd.

”DINAMO face un meci mare și închide partida cu Rapid în minimum de seturi. Elevii lui Bogdan Tănase au controlat partida de la un capăt la celălalt .Petar Premovic a fost de neoprit! 17 puncte din atac (68%)! Mircea Peța a fost următorul pe statistică cu 16 puncte. Au mai evoluat: Janis Medenis și Nicolae Ghionea cu 7p, Robert Călin și Răzvan Mihalcea cu 4p, Onur Cukur 2p, Eric Burggraf, Sergio Diaconescu libero.Felicitări băieți! Un rezultat excelent într-un derby! Bravo TEAM ”, a postat la finalul meciului clubul din Ștefan cel Mare.

Arcada Galați câștigă derby-ul etapei a șasea împotriva Stelei, în minimum de seturi. Bucureștenii au contat doar în primul set, ajuns în prelungiri. Steliștii au revenit de la 21-23, au avut minge de set, la 24-23, dar nu au fructificat-o și Arcada a trecut în avantaj după două blocaje perfecte.

Seturile doi și trei au fost într-un singur sens, cu Arcada în avantaj de la un capăt la altul. Echipa antrenată de Sergiu Stancu urcă pe podium, cu această victorie, în spatele Zalăului și Craiovei. Steaua pierde primul meci și cade pe locul 6.