Fotbalul salajean pare sa fi atins la nivel de Liga III-a un platou constant. Un lot omogen si cu reale posibilitati de promovare in Liga II-a are SCM Zalau. Asta in conditiile in care va juca de pe unul din cele doua locuri ce duc la baraj cu primele doua locuri din seria IX-a, respectiv CS Unirea Dej-25 puncte ori CSO Cugir-23 puncte.SCM Zalau a terminat anul 2020, dupa 10 etape pe locul 1 cu 24 puncte iar pe 2 Minaur Baia Mare cu 20 p.

SCM Zalau a perfectat o intelegere cu jucatorul Sergiu Pop de la CSC Sanmartin, golgeterul campionatului trecut din seria lui Sanmartin. El a mai activat la UTA, Luceafarul Oradea , Zlatna, Floresti, Jucu , Soimii Pancota si CSC Sanmartin.Provine de la CFR Cluj, nascut in anul 1990 la Gherla si are 1,86m.La vremea debutului in fotbal era considerat o mare speranta.

Sergiu Pop este atacant si spera, conform declaratiei, sa promoveze in Liga II-a. Zalau este un oras frumos si merita sa aiba echipa de fotbal in Liga 2, clubul are oameni de calitate si vrea performanta a incheiat Pop Sergiu.