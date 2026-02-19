Echipa de volei masculin SCM Zalău a fost la un pas de a scrie o nouă pagină de istorie pentru sportul sălăjean, încheindu-și drumul în CEV Challenge Cup la doar câteva puncte de o calificare istorică în semifinale. Deși au pierdut dramatic în „setul de aur” împotriva turcilor de la Altekma Izmir, elevii lui Adrian Feher au demonstrat că Zalăul rămâne o forță a voleiului European.

Deși drumul european pentru SCM Zalău se oprește aici, prestația echipei este o promisiune fermă pentru campionatul intern și pentru sezoanele viitoare. SCM Zalău a arătat că nu doar participă, ci contează în competițiile continentale.

Învinși la Zalău de turcii de la Altekma Izmir (3-2) în meciul tur, băieții lui Adrian Feher au luptat până la capăt în jocul retur. Au crezut în șansa lor, au arătat determinare până la ultima minge, dar în cele din urmă au cedat, în setul de aur, 12-15. Și asta, pentru că omogenitatea grupului este evidentă. Evoluția echipei a fost una solidă, jucători precum cei nominalizați constant în etapele disputate în Divizia A1, confirmându-și valoarea și la nivel internațional. Renee Teppan a fost din nou cel mai bun realizator al Zalăului, cu 25 de puncte, secondat de Albert Hurt 18 și Filip Cveticanin cu 15.

SCM Zalău a castigat, in Turcia, meciul retur cu formația Altekma Izmir, cu scorul de 3-2, dar a pierdut ”setul de aur”.

SCM Zalău pierduse cu 3-2 în prima manşă şi a condus în ”setul de aur” cu 6-3 şi 11-9. Finalul a aparţinut gazdelor, care s-au impus cu 15-12, după două ore şi 32 de minute.

Da, a fost doar un pas până la istorie. Niciodată distanța dintre agonie și extaz n-a fost mai mică. Sportivii antrenați de Adrian Feher nu au intrat pe teren doar pentru un meci, ci pentru un vis pe care l-a împărtășit tot orașul. Fiecare plonjon, fiecare blocaj și fiecare punct marcat a fost o dovadă a foamei de performanță care definește acest grup.

A fost o dorință nestăvilită a jucătorilor. Imaginile de la finalul setului de aur, cu jucători prăbușiți de efort, spun povestea unei echipe care a refuzat să renunțe. SCM Zalău nu a fost invitată în sferturi, ci și-a croit drumul cu pumnii strânși, luptând de la egal la egal cu coloșii de la Altekma Izmir.

Deși tabela a arătat un scor defavorabil în setul de aur, scorul moral este clar: Zalăul este o forță. Această „foame” de semifinale nu va dispărea, ci va deveni combustibil pentru bătăliile din campionat. Sportivii și-au dorit-o, fanii au visat-o, iar drumul acesta nu se termină aici—este doar începutul unei noi ere pentru voleiul zălăuan.