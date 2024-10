SCM Zalău pierde acasă încâ din start

Se dovedește încă o dată că investiția Primăriei Zalău în echipa de volei SCM Zalău este o mare pierdere. După ce au reușit cu mare greutate să ajungă în primele șase echipe la finalul sezonului trecut, chiar dacă iubitorii voleiului zălăuan erau obișnuiți doar cu podiumul, iată că debutul noului campionat intern de volei masculin i-a găsit, în ciuda investițiilor și a bugetului primit, total nepregătiți pe voleibaliștii primei divizii zălăuane.

Doar două echipe au reușit să obțină victorii în deplasare, în debutul noului sezon competițional la volei masculin. Este vorba despre CS Arcada Galaţi şi CS Ştiinţa Explorări Baia Mare, care au obţinut victorii în deplasare, în prima etapă a Diviziei A1 la volei masculin.

SCM Zalău a pierdut pe teren propriu meciul cu CS Ştiinţa Explorări Baia Mare, cu scorul de 2-3. Mai mult, CS Ştiinţa Explorări Baia Mare, a venit la Zalău fără antrenorul principal, astfel că sportivii și-au coordonat mutările singuri.

Gazdele au revenit de la 1-2 la seturi, au condus cu 8-3 în decisiv, dar nu au putut învinge. Oaspeții au revenit fantastic, au condus 13-10 în setul decisive și au închis până la urmă jocul la scorul de 17-15.

„Această victorie este dedicată memoriei fostului nostru antrenor secund, Sorin Pop! Am condus cu 1-0 și 2-1 la seturi, dar meciul a ajuns în decisiv, setul 5 fiind cu adevărat palpitant. Gazdele au condus cu 6-1 și 8-3 și totul părea pierdut, dar am egalat la 9. Mai mult, am avut avantaj de trei puncte (10-13), însă zălăuanii au egalat (13-13). Într-un final incendiar, am câștigat setul în prelungiri (15-17)”, anunță CS Ştiinţa Explorări Baia Mare