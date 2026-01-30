Echipa SCM Zalău s-a calificat, pe teren propriu, în sferturile Challenge Cup, după ce a eliminat echipa elveţiană Volley Nafels cu victorie şi ”set de aur”.

Voleiul din Zalău are o tradiție lungă în Europa, echipa fiind o prezență constantă în cupele continentale sub diverse denumiri : Elcond, Remat, ACS Volei Municipal sau actuala SCM.

Cea mai prestigioasă perioadă a fost sub numele Remat Zalău, când echipa a reprezentat România în CEV Champions League. Au evoluat în grupele Champions League timp de trei sezoane consecutive :2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, întâlnind giganți precum Skra Bełchatów, din Polonia, sau Zenit Kazan, din Rusia.

Sub actuala denumire – SCM Zalău, echipa a evoluat în CEV Cup, terminând pe locul 17 în ierarhia competiției.

Istoria europeană a Zalăului este indisolubil legată de numele lui Mircea Tutovan, supranumit „Tunarul Europei” pentru serviciul său devastator, care a pus Zalăul pe harta voleiului internațional încă din perioada Elcond.

În această ediție a Challenge Cup, SCM Zalău a obținut o calificare de infarct . După ce au pierdut manșa tur în Elveția cu 0-3, băieții antrenați de Adrian Feher au reușit o revenire spectaculoasă. SCM Zalău a câştigat partida retur, din optimi, cu scorul de 3-0, pe seturi 25-21, 25-19, 25-22. A fost însă nevoie de ”set de aur”, în condiţiile în care în tur, elveţienii s-au impus tot cu 3-0. Setul decisiv a revenit echipei SCM Zalău, cu scorul de 15-11, care s-a calificat astfel în sferturile competiţiei.

Actuala calificare în sferturile Challenge Cup 2026 este cea mai bună performanță europeană a noii structuri SCM Zalău, depășind rezultatul din 2024, când echipa a fost eliminată în primul tur de Sporting Lisabona.