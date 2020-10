Gloria Bistrita – CSM Zalau 0 – 4 (0-1) prin Petra 43, 50, Stanciu 55, Forna 90.

La ora cand in campionatul italian Napoli avea 4-0 in fata lui Atalanta, SCM Zalau incheia meciul de la Bistrita in postura de invingatori cu un neverosimil 4-0, scor cauzat si de cinci indisponibilitati de fundasi ale lui Gloria Bistrita. Dan Matei, antrenorul bistritenilor, spune ca se putea amana acest meci dar nu au apelat la acest tertip. Oricum zalauanii s-au miscat cel mai bine de la inceputurile sezonului 2020-2021. Pe teren se vedeau doar tricourile in rosu zburdand pe teren . Au circulat pasele, Stanciu de nerecunoscut la mijloc, Onicas altruist si colegial iar restul coechipierilor cuplati doar la meciul din teren. Rarele interventii ale antrenorului Pasca se vedeau pe fundalul facebook-ului in direct doar de a mobiliza jucatorii la faze.

Au arbitrat Alex Gornic-Arad, Nistoran Razvan-Resita, Antal Csaba-Cluj iar observatori au fost Ciglenean Mircea – Cluj si Cioloboc Daniel- Tg. Mures.Dupa etapa a 6-a, L3 , SCM Zalau este fotoliul de lider al seriei 10.

Alte rezultate :

Sportul Simleu- Luceafarul Oradea 2-1

Progresul Somcuta Mare -CAO Oradea 2-4

Sportul Simleu Silvaniei- Luceafarul Oradea 2-1

CSM Satu Mare- Somesul Dej 0-1

CSC Sanmartin- Minaur Baia Mare, amanat, cazuri Covid Baia Mare.

Clasament SCM Zalau 13p, Minaur Baia Mare 12, Sportul Simleu S 11p.

Gloria Bistrita- Pop- Petrut, Patca, Minta, Runcan, – Chirlejan, Nalati, Georgita, – Trifan, Curtuius, Stoianoff. Rezerve Muresan, Libong, Bococi, Banu, Allasan, Mihali, Leonte. Suciu. Antrenor Dan Matei.

SCM Zalau- Miron- F Pop, Mutu, Jalba, Cohan- Onicas, Stanciu, Istrate, – Forna, Petra, Logon. Rezerve Culda, Ardelean, Duma, Dulap, Kis,Cozma. Antrenori Marius Pasca si Alexandru Pop.