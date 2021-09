SCM Zalau se va deplasa la Baia Mare ,unde va avea un meci cu contracandidata la promvoare din Seria a X-a, Minaur Baia Mare. Formaţia maramureşeană este liderul Seriei a X a cu 9 puncte acumulate, în timp ce SCM Zalău este situată pe locul 4, cu 6 puncte. Partida va avea loc pe stadionul Viorel Mateianu din Baia Mare.

Zălăuanii vin după o înfrângere umilitoare pe teren propriu în derby-ul cu Sportul Şimleu. Echipa condusă de un staf mult prea amplu și complicat,dirijat pe linie de partid, a cedat in fața propriilor suporteri in etapa a 3 –a, cu scorul de 2-1, după un meci în care au fost umiliți de o echipa care are un buget de câteva ori mai mic decât echipa din Zalău, însă care pare mult mai bine organizată și dornică să arate că se poate face performanță în sport.

Minaur Baia Mare a început campionatul cu trei victorii, fără drept de apel din partea competitorilor. Au învins Someşul Dej, Luceafărul Oradea şi Progresul Şomcuta Mare, astfel că sunt lideri de necontestat ai Seriei a X-a, cu o dorință puternică de a accede în Liga a doua.

În cadrul aceleiași etape, Sportul Simleu Silvaniei va evolua la Satu Mare. Echipa vine dupa o victorie mare obținută în deplasare, la SCM Zalău. Şimleuanii joacă cu CSM Satu Mare, echipă care în primele trei etape a pierdut disputele cu CAO Oradea, SCM Zalău şi CFR Cluj II. Astfel, CSM Satu Mare este pe locul 9, fără niciun punct.