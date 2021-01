CSS CNE LAPI Dej SCM Zalău s-a comportat precum “berbecii la tăiere” în partida cu campioana Arcada Galaţi, în faţa căreia a pierdut cu un sec 3 – 0. Jocul Zalăului a arătat sub orice critică, mai ales în setul doi, care s-a incheiat la o diferenta de 12 puncte în favoarea gălățenilor.

Cei care s-au uitat pe facebook la partida disputată la Galați între echipa Arcada și CSS CNE LAPI Dej SCM Zalău, au putut vedea umilinţa de care a avut parte aceasta din urmă.

CSS CNE LAPI Dej SCM Zală a fost precum “berbecii la tăiere” în partida cu campioana Arcada Galaţi, în faţa căreia a pierdut cu un sec 3 – 0. Jocul Zalăului a arătat sub orice critică, mai ales în setul doi care sa incheiat la o diferenta de 12 puncte .

Echipa condusa de duetul Țârle-Feher și compania a ţinut piept adversarului doar în puţine momente, mai exact pana la punctul 13 al primului set, , Arcada s-a dus la 16-12, moment in care echipa condusa de duetul Țârle-Feher și compania a cerut time-out. Fara rost acest time out, deoarece Arcada a arătat precum o mare echipă. Finalul de set a aprţinut tot campioanei, care a inchis setul la o diferenta de 9 puncte 25-16.

CSS CNE LAPI Dej SCM Zalău a fost fără reacţie în setul doi, în care Arcada a condus in permanenta Un avans de cinci puncte a arătat tabela la 11 – 6, moment în care TARLE , FEHER si compania a cerut time-out..Din nou fara rost , diferenta de scor a luat proporti , ajungând chiar si la 11 puncte diferență, respectiv 21-10. Cu un joc exact pe atac şi la blocaj, Arcada a câştigat şi acest set cu 25- 13 , cu o umilitoare diferenta de 12 puncte . De remarcat faptul că echipa duetului Țârle-Feher a avut o prestație jalnică, arătând mai degrabă ca o trupă de amatori, plimbați puțin pe malul Dunării.

În setul al treilea echipa condusa de duetul Țârle-Feher plus compania a fost surclasată la toate capitolele. Gălăţenii au condus in permanenta , iar la 23-13 pentru Arcada , antrenorul Stancu a facut schimbari in sextetul de baza , astfel ca zălăuanii au mai facut 2 puncte . Echipa din Galati a inchis setul la 16 , umilind la maximum echipa din Zalau !

Asa s-a încheiat un meci în care echipa din Zalău nu a avut nicio secundă aspectul unei echipe profesioniste . A fost o umilinta maxima pentru Zălăuani , cea mai severa înfrângere suferita in fata echipei Arcada Galati , în toată istoria duelurilor dintre zălăuani și gălățeni.

Rămâne de văzut cum se vor rezolva toate problemele de la echipă , avand in vedere ca duetul Țârle-Feher si compania au renuntat la jucătorul rus adus în toamnă cu mare tam – tam , pentru care s-au cheltuit conform unor surse peste 10.000 euro doar pentru taxe si bilete de avion .Oricum, nu conteaza asta pentru duetul Țârle-Feher si compania , deoarece ”are balta pește”, iar Consiliul Local face rectificare după rectificare în scopul acoperirii bugetului !!!!

S-a uitat complet, se pare, că imputațiile Camerei de Conturi de peste un milliard de lei vechi, au fost puse în sarcina clubului în perioada marelui manager Țârle. Și de faptul că jucătorii au rămas neplătiți, iar procesele castigate de către acesția împotriva clubului au fost suportate de cei care au urmat la conducerea clubului după glorioasa perioadă manageriată de același actual manager, îmbrăcat mai nou sub altă siglă. Oricum, nu contează ! Consiliul Local Zalău și conducerea Primăriei i-au făcut un club nou,l-au ”spoit” și apoi prezentat ca pe o mare speranță a revigorării sportului zălăuan. De parcă nu știau foarte bine care și câte au fost problemele lăsate în urmă de ”indispensabilul ” fost manager. Ne rămâne doar să vedem dacă problemele vor persista , se vor accentua sau diminua în perioada care urmează.

Până una-alta, conducerea SCM Zalău este ocupată tot discreționar de un personaj aflat sub aripa conducerii municipalității, iar bugetul este la fel de misterios și de bine ferit de privirile oricărui zălăuan plătitor de impozite și taxe. Că așa se poartă la Zalău, exclusiv pentru Sport Club Municipal, instituție aflată în subordinea Consiliului Local , însă care ”dă raportul” exclusiv conducerii Primăriei.

Poate cineva din Consiliul Local sau conducerea Primăriei sa ne spuna de ce nu se organizeaza concurs conform legii pentru posturile din cadrul clubului ? Poate cineva din Consiliul Local sau conducerea Primăriei sa ne spuna de ce nu sunt publice informațiile referitoare la buget, cu execuția acestuia, pe capitol de cheltuieli, exact așa cum prezintă, dealtfel chiar Primăria pentru cheltuielile proprii.Întrebări fără răspuns, pentru vechiul, dar, se pare, și pentru noul Consiliu Local al municipiului Zalău.