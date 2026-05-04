SCM Zalău este la o singură victorie de medalia de bronz în Divizia A1 la volei masculin! După un weekend incendiar sub Meseș, elevii lui Adrian Feher conduc cu 2 la 0 la general în fața Stelei. Sălăjenii au oferit un spectacol total în ambele partide, reușind o revenire de senzație în primul meci și o victorie solidă în cel de-al doilea. Seria se mută acum la București, unde voleibaliștii noștri pot închide finala mică.

Prima partidă a finalei mici a fost un adevărat test al nervilor pentru fanii sălăjeni. Conduși cu 2 la 0 la seturi, jucătorii Zalăului au avut o revenire incredibilă, reușind să întoarcă soarta meciului și să se impună în decisiv cu 17 la 15. Renee Teppan a fost „motorul” echipei, cu cele mai multe puncte marcate. A fost un set cinci de infarct.

În al doilea act al disputei, desfășurat tot în sala sporturilor ”Gheorghe Tadici” din Zalău, SCM Zalău a controlat mai bine jocul. Deși steliștii au forțat, elevii lui Adrian Feher s-au impus cu 3 la 1, grație evoluțiilor excelente ale aceluiași Teppan, autor a 22 de reușite, secondat perfect de Bozidar Cuk.

Cu un avantaj de 2 la 0 la general, SCM Zalău merge pe terenul Stelei pe 9 și 10 mai. Dacă va fi nevoie de un meci decisiv, acesta se va disputa tot la Zalău, pe 16 mai. Tot în această perioadă, Dinamo și Arcada Galați încep lupta pentru titlul național, în timp ce SCMU Craiova și-a asigurat deja locul 7 în clasament.

Indiferent de rezultatul ultimelor partide din capitală, acest sezon rămâne unul istoric pentru sportul sălăjean, SCM Zalău reușind nu doar să lupte până în ultimele faze ale campionatului după semifinale dramatice și să reprezinte cu mândrie județul în cupele europene, ci mai ales să aducă în vitrina clubului trofeul Cupei României, confirmând astfel revenirea echipei în elita voleiului national.