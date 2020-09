Pe terenul unei echipe care se confrunta deja cu probleme de lot SCM Zalău a repurtat o victorie facilă, remontând scorul de 0 – 1 de la pauză.

Luceafărul Oradea – SCM Zalău 1 – 4 (1-0) Au marcat Gunie 9, respectiv Jalba 60, Onicas 74, Istrate 90, Logon, 11m90+3

Minutul 9 si Gunie de la Luceafarul bine gasit in adancime suteaza fara speranta pentru Miron direct sub bara si face 1-0 Gazdele se sting in repriza a doua, Luceafarul nu mai straluceste, nu mai are inspiratie si zalauanii mai posesivi inscriu apoi prin Jalba 60- lovitura de cap, Onicas74-sut din interior careu , Istrate90-sut sub bara, si Logon 90+3, penalti .

Luceafarul Oradea – Nerghes – Dragan, Gunie, Laza, Marina, – Erik, Covaciu, – Balogh, Marina, Ban, Tirlea. Rezerve Mihelea- Toderici, Baicu, Farcas, Pintilie, Jurcut, Stef, Gheban, Novak. Antrenor Ioan Deac.

SCM Zalau- Miron, – Fl. Pop, Jalba, Mutu, Cohan- Onicas, Culda, Stanciu-, Forna, Petra, Logon. Rezerve- A. Pop-, Jula, Kis, Cubas, D. Cozma. Antrenor Marius Pasca .

In etapa a 4-a din 3 oct. SCM Zalau va evolua tot in deplasare cu CSC Sanmartin,aflata si ea in urmarirea liderului, Minaur Baia Mare.