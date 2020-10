SCM Zalau se pare ca si-a intrat in forma. Rezultatele, etapa de etapa se aduna in bine. Si la Sanmartin a fost o victorie grea dar pana la urma cu 3 puncte in clasament.In cea mai mare parte a fost un joc de uzura, de asteptare, de-a joaca cu nervii celor prezenti. A mai animat amorteala din prima repriza sutul lui Istrate min. 37 si bara transversala a lui Sorian.

CSC Sanmartin- SCM Zalau 1-2(0-0). Au marcat Baciu89/Onicas80,Duma87.

Dupa reluare , specialistul golurilor de la Sanmartin, Sergiu Pop min49 nu reuseste sa-l invinga pe Miron cu un sut puternic. Nici Ban nu reuseste deschiderea scorului min 78. Apoi ocaziile se razbuna si Onicas a reamintit celor prezenti ca a jucat la FCSB fructificand o minge respinsa min. 80 insa oradenii au cerut fault in atac. Apoi min87 proaspatul intrat Duma trimite in coltul lung , Bitis nu poate decat sa se uite cu coada ochiului la strecurarea mingii in plasa pentru 0-2! In ultimul minut 89, juniorul Baciu, fotbalist de perspectiva , urmareste un sut deviat si reduce scorul 1-2. Primul esec Sanmartin si consolidare loc 2 pentru zalauani care asteapta cu incredere in cetatea proprie pe Minaur Baia Mare, liderul seriei a 10-a din Liga 3 etapa 5.

Dupa 4 etape Minaur Baia Mare este lider cu 12 puncte urmata de SCM Zalau cu 10 puncte si se vor intalni la Zalau sambata 10.10.2020 ora 15.

CSC Sanmartin – Bitis- Fl Pop, D Lupse, A Pintea, M Arsene- St Kovari(47 Suciu P), A Sorian, D Dardai, I Ban- R Baciu, Sg Pop. Rezerve pe foaie Beke E , Brata S , Patric A , Pop A. Antrenor Cosmin Bodea.

SCM Zalau- B Miron- F Pop, Kiss L, Jalba C, M Cohan-M Forna, M Petra( Duma82), M Onicas, -D Cubas, F Istrate, R Logon.Au mai jucat I Ardelean si A Jula. Rezerve de pe foaie A Pop, S Culda, D Cozma, R Stanciu.

Antrenor principal Marius Pasca, antrenor secund A. Pop.

Au arbitrat Vladimir Nagy- Turda, Marius Balan-Dej si Andrei Buda- Timisoara.Observatori FRF- Ciprian Tranca-Timisoara si Ioan Papp-Carei.