Steaua București și Dinamo București au fost marile dezamăgiri ale acesti sezon competițional din voleiul masculin românesc. SCMU Craiova, echipa condusă de la margine de Dan Pascu, iar din teren de ”eternul căpitan” Laurențiu Lică, și-a arătat încă o dată potențialul. A câștigat poziția pe podium din ”finala mică”.

Bucurie enormă în echipa craiovenilor lui Dănuț Pascu și Laurențiu Lică. După cățtigarea Cupei României, în turneul de la Brașov, SCMU Craiova a cățtigat în acest sezon competițional și medalia de bronz a campionatului intern de volei masculin.

Odată cu finala mică dintre SCMU Craiova și Dinamo București, încheiată cu scorul de 3-1 la general, s-a terminat și sezonul competițional 2022-2023 al voleiului românesc, la masculin.

Arcada Galați a câștigat al cincilea titlu consecutiv, Steaua București a jucat o nouă finală după 32 de ani, iar SCMU Craiova a reușit să urce din nou pe podium.

Meciul 4 al finalei mici de la Craiova, între SCMU Craiova și Dinamo București, a fost unul dramatic. Gazdele au condus cu 2-0 la seturi, 25-23 și 25-20 , însă Dinamo nu a cedat, și-a jucat șansa până la capăt și a egalat la doi după două seturi identice: 25-23, 25-23. Totul s-a stabilit în setul decisiv. Dinamo a avut două mingi de set, la 15-14 și 16-15. Le-a ratat pe ambele și a irosit șansa de a duce disputa în meciul 5, la București. Elevii lui Dan Pascu , cu un mental puternic , s-au impus la final cu 18-16. Scorul a devenit 3-1 la general , iar Craiova a urcat din nou pe podium, pe treapta a treia.

Dinamo București și Rapid București au prins poziții de cupă europeană, iar Știința București și CSM Suceava au retrogradat în Divizia A2. Locul lor va fi luat de Corona Brașov și CSU UV Timișoara.

La Craiova însă, putem spune că ” un ochi râde, unul plânge” , deoarece Laurenţiu Lică s-a despărţit duminică seară de voleiul profesionist şi de cariera sa fabuloasă . Totul a fost însă într-un moment special, iar astrele parcă s-au adunat şi au făcut ca totul să iasă perfect. Pe lângă trofeul Cupei României, câştigat în acest sezon în premieră, „legenda“ voleiului românesc şi-a trecut în palmares încă o medalie, cea de bronz, obţinută în finala mică a campionatului cu Dinamo București . Emoţiile au fost la cote înalte duminică, mai ales că fanii, clubul, federaţia, asociaţia judeţeană de volei, dar şi clubul Dinamo București au avut multe surprize pentru „eternul căpitan ”.

„Nu cred că exista un scenariu mai frumos, mai palpitant. Aşa ceva ce am trăit duminică nu s-a mai întâmplat, nu am cuvinte. Nu m-am gândit o clipă că se poate termina în modul în care s-a şi terminat, mai ales în faţa propriilor suporteri, a familiei, a prietenilor, a tuturor celor care m-au susţinut. Încă trăiesc acest vis, am în faţa ochilor şi în minte imagini cu acest eveniment deosebit. La finalul meciului eram şi un pic pierdut, nu ştiam cui să-i dau mai multă atenţie, cu cine să vorbesc mai întâi. Sunt extrem de onorat şi sunt dator tuturor celor care s-au implicat (…) Publicul ne-a ajutat enorm, dar în acelaşi timp băieţii mi-au lăsat impresia, în special aseară, că au jucat pentru mine. Acesta a fost sentimentul şi este emoţionant. La final, să vină să te îmbrăţişeze toţi şi să-ţi demonstreze cât şi-au dorit această victorie, este ceva ce nu poate fi explicat în cuvinte“, a declarat emoţionat Laurenţiu Lică.