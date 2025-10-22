Jandarmii sălăjeni au prezentat rolul și locul Janarmeriei Române în societate, în cadrul proiectului ”Școala Altfel”, derulat în parteneriat cu unitățile de învățământ din județul Sălaj.

Compartimentul Informare, Relații Publice și cu Publicul al Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj ne-a transmis un comunicat prin care am fost informați cu privire la proiectele aflate în derulare. Astfel, în cadrul programului „Școala Altfel” derulat în parteneriat cu unitățile de învățământ din județul Sălaj, jandarmii sălăjeni au fost prezenți la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” din municipiul Zalău, unde au prezentat, în primul rând, rolul și locul Janarmeriei Române în societate. De asemenea, celor prezenți le-au fost prezentate mijloace de intervenție specifice jandarmeriei, precum și ofertele educaționale ale Școlilor Postliceale ale Jandarmeriei Române și ale Academiei de Poliție „Alexandru Ioan-Cuza” din București, instituții de învățământ care formează personal pentru Jandarmeria Română.

Vedeta zilei a fost OZZY, câinele de serviciu specializat în misiuni de patrulare și intervenție, care a atras atenția în mod special elevilor prezenți la eveniment.

Inspectoratul pentru Jandarmi Județean Sălaj consideră că astfel de activități contribuie la creșterea încrederii elevilor în forțele de ordine și la prevenirea faptelor antisociale în mediul școlar.