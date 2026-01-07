Întreruperiea furnizării cu energie electrică, lipsa agentului termic sau drumurile impracticabile,au determinat ”prelungirea” vacanței de iarnă , în zilele de 8 și 9 ianuarie 2026, pentru câteva unități de învățământ, printre care și unele școli din județul Sălaj. Astfel, cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate în șase unități de învățământ din județele Hunedoara ( 2) , Mehedinți (1) și Sălaj (3).

La nivelul județului Sălaj, școala cu prezență fizică va începe doar luni, 12 ianuarie 2026, pentru următoarele unități de învățământ:

-Școala Gimnaziala Nr. 1 din localitatea Marca

-Școala Primară din Glod

-Liceul Tehnologic Mihai Viteazul ,din Zalău.

Chiar dacă în municipiul Zalău nu se pune problema drumurilor impracticabile, nici a întreruperii energiei electrice, elevii care urmează cursurile la Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din Zalău nu pot participa la cursuri cu prezență fizică din cauza lipsei agentului termic.

Dată fiind suspendara activitatății didactice cu prezență fizică , la nivelul unității de învățământ a fost stabilită măsura desfășurării cursurilor online pentru cele două zile în care elevii, din motive obiective, nu pot fi primiți în școală.