Accesul la un permis de conducere rămâne dificil pentru mulți tineri din medii dezavantajate, în special din cauza costurilor ridicate ale școlii de șoferi. Programul „Permis pentru viitor”, derulat de MOL România împreună cu Fundația Pentru Comunitate, continuă însă, oferind sprijin financiar celor care nu își pot permite aceste cheltuieli.

MOL România și Fundația Pentru Comunitate au deschis înscrierile pentru cea de-a 11-a ediție a programului „Permis pentru viitor”. Inițiativa acoperă integral costurile școlii de șoferi pentru tineri proveniți din medii defavorizate, care ar putea să își îmbunătățească semnificativ situația profesională și personală prin obținerea unui permis de conducere.

Solicitările de finațare pot fi depuse până la data de 27 ianuarie 2026. Selecția beneficiarilor are loc în urma unui concurs de proiecte, iar înscrierea se face online sau prin poștă. Formularul de participare și documentele necesare sunt disponibile pe site-ul Fundației Pentru Comunitate.

Programul este destinat tinerilor din întreaga țară, cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, care provin din medii defavorizate și nu au posibilitățile financiare necesare pentru a urma cursurile unei școli de șoferi.

Finanțarea se acordă pentru obținerea permiselor de conducere din categoriile B, C sau D. Sunt incluse și permisele pentru tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie. Sprijinul este gândit ca un instrument concret pentru creșterea șanselor de angajare sau pentru extinderea atribuțiilor la locul de muncă actual.

În cei zece ani de la lansare, programul „Permis pentru viitor” a sprijinit 412 tineri să urmeze cursurile școlii de șoferi. Dintre aceștia, 201 au finalizat cu succes pregătirea și au obținut permisul de conducere.

Cele mai multe permise obținute au fost de categoria B, dar există și beneficiari care au dobândit permis categoria C sau diverse atestate profesionale. Printre cazuri se regăsesc și situații speciale, precum un permis pentru automobil adaptat destinat unei tinere cu handicap sau permise pentru tractoare agricole.

Alți 81 de tineri se află încă în procesul de finalizare a cursurilor sau sunt programați pentru examinare.

Reprezentanții MOL România au subliniat că programul face parte dintr-o strategie de implicare pe termen lung în dezvoltarea comunităților locale. Obținerea permisului de conducere este văzută ca un pas practic, dar esențial, care poate oferi acces la un loc de muncă mai bun și la independență personală.

Fundația Pentru Comunitate a transmis că este oferit suport constant celor interesați să aplice. Formularul de înscriere este simplu, iar finanțarea obținută acoperă toate costurile școlii de șoferi, fără cheltuieli suplimentare pentru beneficiari.