Ministrul demis al Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat că deși există cazuri de îmbolnăvire cu Covid în rândul elevilor și profesorilor, media infectărilor în școală este sub media națională. Acesta a precizat că viteza de creştere a numărului de infectări a scăzut în această săptămână, motiv pentru care trecerea în online nu se justifică în toată cazurile. „Îmi place să cred că în acele şcoli în care activitatea cu prezenţă fizică este suspendată, părinţii copiilor înţeleg că, dacă nu merg la şcoală, nu merg în colectivitate, nu merg nici în alte locuri precum mall-uri. Dacă au trecut în online înţeleg că vor să stea acasă ca să evite pericolul de infectare”, a spus Cîmpeanu.

Părinții din România sunt puși în fața unei alegeri imposibile: să-și trimită copiii la școală ca să mai piardă încă un an de educație ori să-i țină acasă, pentru a-i ști în siguranță. Asta, în timp ce autoritățile se contrazic pe deciziile de trecere a școlilor în online. Ministrul demis al Educației, Sorin Cîmpeanu, a spus că DSP și-a depășit atribuțiile când a cerut închiderea școlilor din județul Ilfov.

„Cu siguranţă există infectări în şcoală, în rândul elevilor şi în rândul profesorilor. La fel de sigur este că media infectărilor în şcoală este mult sub media naţională a infectărilor. În această săptămână avem o creştere de 23% infectări în rândul elevilor şi o creştere de 23% – e coincidenţă – infectări în rândul angajaţilor. În săptămânile din urmă am avut dublări şi chiar triplări. Din fericire, viteza de creştere a numărului de infectări a scăzut în această săptămână”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Cîmpeanu a atras atenția și asupra faptului că părinții ai căror elevi vor școală în online ar trebui să-i ferească de orice tip de colectivitate.

„Îmi place să cred că în acele şcoli, 347 plus cele 85 de şcoli în care activitatea cu prezenţă fizică este suspendată, părinţii copiilor înţeleg că dacă nu merg la şcoală, nu merg în colectivitate, nu merg nici în alte locuri precum mall-uri sau acţiuni culturale sau parcuri. Îi place mie să cred. Din ce am mers astăzi prin Bucureşti am văzut că e efervescenţă foarte mare pe străzile Capitalei. Dar sunt convins că nu sunt acei elevi care au trecut în online, că dacă au trecut în online înţeleg că vor să stea acasă ca să evite pericolul de infectare şi ca să înveţe, atât cât se poate învăţa în online. Îmi place să cred că aceia care spun că învăţământul online este varianta fericită nu au problemele pe care le-am întâmpinat eu din perspectiva conectivităţii”, a spus Cîmpeanu, miercuri seara.

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, spune că nu susține învățământul online, mai ales cât timp există anumite probleme ce nu au fost încă rezolvate și a precizat că este „un dezastru”.

”Am avut în ultimul timp mai multe videoconferinţe de la Minister, de la Guvern în care eu am avut probleme cu conectivitate. Îmi place să cred că aceia care spun că învăţământul online este varianta fericită, nu au problemele pe care le-am întâmpinat eu din perspectiva conectivităţii. Evident că nu sunt susţinătorul învăţământului online cât nu avem nici conectivitate generalizată de nivel înalt, n-avem nici echipamente adecvate pentru toţi copiii acestei ţări, nu avem nici platforme de evaluare, nici conţinut digital şi nici n-avem toţi profesorii formaţi pentru învăţământul online. Atâta vreme care sunt colegi care atunci când transmit temele prin WhatsApp consideră că au predat online. Evident că este un dezastru învăţământul online”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Sorin Cîmpeanu a mai vorbit și despre situația unităților de învățământ care au trecut în regim online.

”Un număr de 347 de şcoli au solicitat trecerea în online pe baza art. 32 care înseamnă o lipsă de resurse, din cauza infectării unui număr mare de profesori care nu mai pot asigura predarea online, coroborat cu rata de infectare mare din localităţile respective. Celălalt articol prevede trecerea în online pe baza infectărilor dintr-o anumită şcoală. În total, sunt 347 de şcoli care au trecut în online. Din cele 347, 110 de şcoli sunt din Bucureşti. De asemenea, mai sunt încă 85 de şcoli care au trecut în online pe baza depăşirii a jumătate a numărului de clase cu activitate suspendată. În total, avem cam 4% din şcolile din România. Raportat la numărul de elevi, avem 459.000 de elevi care învaţă azi în online, asta înseamnă 15% din numărul elevi şi preşcolari din România. Asta înseamă 1 din 7”, a mai precizat Sorin Cîmpeanu.