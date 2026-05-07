Instabilitatea politică de la București începe să fie decontată de cetățeni. După demiterea Guvernului Bolojan, atenția s-a mutat de la jocurile politice la cursul valutar, unde leul a pierdut teren serios nu doar în fața euro, ci și în raport cu dolarul american. Această depreciere amenință să scumpească imediat carburanții la stațiile de alimentare din județ, punând presiune pe bugetele familiilor și ale firmelor sălăjene.

În doar o săptămână, leul s-a prăbușit în fața monedei americane, dolarul crescând de la 4,35 lei la aproape 4,48 lei – o apreciere de peste 2,6%. Deși pare o chestiune tehnică, această „explozie” a dolarului se traduce direct în prețul benzinei și motorinei. Deoarece țițeiul Brent se tranzacționează exclusiv în dolari, rafinăriile românești plătesc acum mult mai mulți lei pentru aceeași cantitate de materie primă.

Efectul de domino este inevitabil: costurile mai mari de achiziție sunt transferate rapid către consumatorul final. Astfel, șoferul sălăjean plătește o „taxă invizibilă” dublă. Pe de o parte, există presiunea războiului din Iran care menține prețul petrolului ridicat, iar pe de altă parte, slăbiciunea monedei naționale face ca fiecare litru de combustibil să devină mai scump la conversia valutară.

Economiștii avertizează că, deoarece cererea de carburant este constantă, companiile petroliere reflectă imediat aceste variații ale cursului în prețul afișat la pompă. Într-un context marcat de instabilitate globală și internă, cursul leu-dolar a devenit un indicator la fel de îngrijorător pentru buzunarele noastre ca și cotația barilului de petrol.

În timp ce criza politică apasă tot mai greu pe umerii cetățenilor, cei care au provocat dărâmarea Guvernului Bolojan au lăsat în urmă doar instabilitate economică, fără a prezenta până la această oră un plan de guvernare coerent sau o alianță stabilă. Până când jocurile politice de la București vor lăsa locul unei soluții concrete, românii rămân singurii care plătesc prețul incertitudinii, direct la casele de marcat și la pompele de alimentare.