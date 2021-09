Subventia pe care Primăria Zalău o alocă pentru firma proprie de transport public local, Transurbis SA, se constituie din diferenta dintre cheltuielile pe care această societate comercială le face și veniturile pe care le realizează. Cu alte cuvinte, nu poate Transurbisul cheltui…cât poate Primăria plăti !

Pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local din 30 septembrie, la rectificarea bugetară, conducerea Primăriei Zalău propune consilierilor o altă scurgere de bani publici, respectiv alocarea unei sume suplimentare către firma proprie de transport public local de 1.690.000 lei. Astfel, subvenția pe care Primăria Zalău o va aloca către Transurbis SA doar în acest an calendaristic va ajunge la fabuloasa sumă de 14.190.000 lei. Doar până la această dată, deoarece dacă societatea comercială va cheltui mai mult, fără a produce, evident, Primăria Zalău va mai aloca diferența de bani, indiferent care va fi valoarea acesteia. Ce se întâmplă în realitate la Transurbis SA Zalău? Este simplu de văzut de către orice persoană interesată. Conducerea politică a societății comerciale nu face practic, nici cea mai măruntă analiză, chiar și superficială, în privința cheltuielilor pe care le înregistrează. Doar cere bani de la finanțator. De ce? Pentru că poate ! Iată ce am înțeles noi din datele făcute publice de către societatea de transport public local a Primăriei Zalău. Mai întâi, am observat că din cele 152 persoane angajate la finalul anului 2020 la Transurbis, conform organigramei doar 79 sunt conducători auto. Presupunem că toate aceste posturi de conducător auto sunt ocupate, iar în acest fericit caz rezultă că personalul auxiliar este de 73 peroane, adică cu doar 6 mai puțin decât cei care efectiv ”produc”. Pare enorm pentru o societate comercială obișnuită, nu pentru una subvenționată, pentru o societate cate trăiește doar din ce produce, însă la Transurbis SA Zalău nu este cazul, deoarece aceștia primesc de la bugetul local oricât cheltuie. Mai departe, am văzut din datele publicate că în anul 2020 cheltuiala salarială la Transurbis SA a fost de 8.627.501 lei, adică 77,83 % din subvenția primită în anul calendaristic 2020, subvenție care a fost de 11.085.056 lei. Da, aproximativ 2.277.000 euro subvenție de la Primăria Zalău pentru un serviciu public prestat către populație, serviciu parțial gratuit, parțial plătit. Tot din datele publicate de Transurbis SA am văzut că, întreaga cheltuială pentru anul calendaristic 2020 a acestei societăți comerciale subvenționată din banii cetățenilor a fost de 12.332.419 lei, din care subvenția primită din bani publici reprezintă 11.085.056 lei. Așadar, Transurbis Zalău și-a mai asigurat, din producția proprie, suma de 1.247.363 lei, adică 10% . Diferența de 90% a fost acoperită de cetățenii municipiului Zalău din impozitele și taxele plătite. Ceea ce ne-a surprins însă cu adevărat, este faptul că pentru a produce acei 1.247.363 lei, Transurbis Zalău are nevoie de nu mai puțin de 26 de angajați auxiliari, fără a socoti, evident, conducătorii auto. Cine sunt aceștia? Nimic mai simplu de aflat! Conform organigramei, la Transurbis Zalău sunt plătite următoarele posturi: 16 persoane la serviciul control trafic (adică controlori și controloare, cu șef de serviciu cu tot), 7 casieri pentru relizarea vânzării de bilete și abonamente, 2 casieri încasatori care probabil se ocupă cu distribuția biletelor la firmele care le revând și un conducător auto, necesar transportului celor 2 casieri încasatori. Așadar, total general: 26. Doar pentru activitatea de vânzare și control. Am calculat cât a fost cheltuiala medie pentru un angajat la Transurbis Zalău în anul 2020, utilizând aritmetica simplă, nu cine știe ce formule sofisticate. Astfel, printr-o simplă împărțire am aflat că, în medie, cheltuiala cu un angajat a fost de 56.760 lei pentru anul calendaristic 2020. Dacă socotim, tot cu aritmetică simplă, pentru cei 26 angajați auxiliari utilizați în scopul producției proprii, rezultă că a fost efectuată o cheltuială de 1.475.760 lei .Adică, dacă cetățenii municipiului ar fi beneficiat de transport public gratuit, Primăria Zalău ar fi făcut o economie la buget de 228.397 lei. Incredibil! Cu transport gratis, adică plătit de cetățeni prin impozite și taxe, Primăria Zalău ar fi putut aloca cei 228.397 lei către persoane nevoiașe, firme în dificultate, reparații curente în școli, reparații drumuri, asistență socială sau multe alte capitole care au nevoie urgentă de susținere financiară. Dacă vom aduna și alte cheltuieli necesare ”producției ” Transurbisului, diferența în favoarea transportului gratuit, se va mări considerabil. Nu am avut informații despre costurile legate de întreținerea spațiilor în care se vând bilete și abonamente, despre cheltuiala realizată cu autovehicolul cu care cei doi casieri încasatori se deplasează, etc. Dar cine ar putea să vadă aceste lucruri? Mulți, foarte mulți. Să începem cu cei care supervizează activitatea de la nivelul conducerii Primăriei, să continuăm cu funcțiile de conducere de la nivelul Transurbis SA și, de ce nu, cu cei care monitorizează cheltuielile efectuate de această societate comercială și propun spre aprobade deconturile de cheltuieli conducerii Primăriei. Deci, chiar ar fi cine, pentru că Primăria, din banii colectați din impozite și taxe, plătește toate aceste persoane care ocupă funcții cu atribuții în acest sens. Însă… ”mai e mult până departe”, adică lipsa totală de interes pentru risipirea banului public este atât de evidentă, credem noi, încât nici un semnal de alarmă nu va fi auzit la etajul la care edilii sau conducerea Transurbis își desfășoară activitatea. Așadar, dragi cetățeni ai municipiului, vă puteți doar consola cu ideea că nu poate Transurbisul cheltui cât poate Primăria Zalău plăti.