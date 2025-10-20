Începând cu 1 septembrie 2025, firmele mici din România pot beneficia de scutirea de TVA dacă au o cifră de afaceri de până la 395.000 lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală a stabilit deja pașii și formularele necesare aplicării acestei măsuri, inclusiv în Uniunea Europeană.

Legea care stabilește acest nou plafon a fost Ordonanța 22/2025, publicată la sfârșitul lunii august 2025. Prin această ordonanță, Guvernul a adaptat legislația românească la o directivă europeană. Deși Ministerul Finanțelor a anunțat ideea încă din martie 2025, legea a intrat în vigoare abia de la 1 septembrie.

Acum, Agenția Națională de Administrare Fiscală va stabili, printr-un proiect de ordin, pașii concreți pe care firmele mici trebuie să îi urmeze pentru a beneficia de această scutire de TVA. Acest lucru se aplică atât firmelor românești care fac afaceri în alte țări din UE, cât și firmelor din UE care operează în România.

Astfel, prin Ordonanța 22/2025 apar mai multe schimbări.

Firmele mici (întreprinderile mici) pot folosi regimul special de scutire de TVA nu doar în țara lor, ci și în alte țări din Uniunea Europeană.

Acest regim se gestionează printr-un sistem electronic pus la dispoziție de fiecare stat membru UE. Firmele care vor să folosească scutirea într-o altă țară trebuie să trimită informațiile necesare autorităților din țara lor, iar țările UE își vor trimite între ele datele pentru ca regimul să fie aplicat corect.

Pentru ca aceste reguli să fie aplicate, ANAF va stabili o procedură prin care firmele românești care folosesc scutirea în alte țări UE să fie informate despre aplicarea și încetarea regimului special, urmată de un formular de Notificare prealabilă, prin care firma declară intenția de a folosi scutirea în alte țări. Totodată se va stabili atât un formular de Raport, prin care firma declară valoarea totală a vânzărilor de bunuri sau servicii în alte state UE, cât și modul de transmitere a acestor informații prin mijloace electronice.

De asemenea, Agenția Națională de Administrare Fiscală va stabili proceduri și formulare pentru firmele din alte state UE care vor să aplice regimul special de scutire în România. Acestea include reguli cu privire la modul în care se aplică regulile pentru firmele străine și un formular prin care ANAF poate comunica dacă solicitarea de aplicare a scutirii a fost respinsă sau dacă aplicarea regimului încetează.

Pe scurt, ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală stabilește: