Persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la 1 iunie 2026, prevede o Ordonanță aprobată de Guvern.

„Acest termen le va permite o perioadă de adaptare, testarea funcțională a platformei, precum și un tratament egal cu agricultorii persoane fizice, care beneficiază deja de aceeași amânare. Cei deja înregistrați obligatoriu pot solicita ieșirea temporară din registru, iar cei care nu sunt înscriși trebuie să se înregistreze cu cel puțin 3 zile înainte de 1 iunie 2026”, conform Guvernului.

Prevederea care obligă persoanele fizice implicate în activități economice să utilizeze sistemul RO e-Factura este cuprinsă în ,,Ordonața trenuleț, adoptată de guvern la finalul anului trecut, și a intrat în vigoare la data de 15 ianuarie 2026.

Din perspectiva TVA, legislația fiscală stabilește că orice persoană care desfășoară activități economice în mod independent este considerată persoană impozabilă, indiferent dacă este persoană juridică sau persoană fizică. Cesiunea drepturilor de autor este calificată drept prestare de servicii, dacă persoana fizică care realizează astfel de venituri acționează independent, nefiind într-un raport de tip angajator–angajat.

Această definiție este preluată din Directiva europeană privind TVA, aplicabilă în toate statele membre ale Uniunii Europene, iar România are obligația de a o respecta, conform Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA.

Emiterea facturii nu este o obligație suplimentară sau arbitrară, ci o regulă de bază a sistemului TVA, aplicabilă tuturor persoanelor impozabile care prestează servicii. Factura este documentul care dovedește existența unei operațiuni economice, permite urmărirea veniturilor realizate și asigură monitorizarea respectării plafonului de scutire de TVA.

Această obligație există independent de faptul că persoana este sau nu plătitoare de TVA. Astfel, chiar dacă o persoană fizică se află sub plafonul de scutire de TVA, emiterea facturii rămâne obligatorie, motivul fiind unul strict administrativ și fiscal, deoarece fără facturi sau documente justificative nu poate fi urmărită depășirea plafonului iar sistemul fiscal trebuie să poată stabili momentul exact în care apare obligația de înregistrare în scopuri de TVA.

Totodată, emiterea facturii nu conduce la dublă impozitare și este distinctă de obligațiile privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, declarate prin formularul 112. Factura are rolul de document justificativ care permite evidența corectă a veniturilor și monitorizarea plafonului de scutire de TVA, inclusiv în cazul veniturilor obținute din alte țări ale Uniunii Europene, unde se aplică regulile europene privind taxarea inversă.

Obligația de emitere a facturii pentru veniturile din drepturi de autor nu reprezintă o reglementare nouă, ci o regulă generală a sistemului TVA, aplicabilă tuturor persoanelor impozabile care desfășoară activități economice în mod independent, inclusiv persoanelor fizice.

Astfel, nu sunt introduse obligații fiscale noi pentru persoanele fizice, iar perioada de tranziție privind introducerea facturilor în sistemul RO e-factura are rolul de a face aplicarea acestor reguli graduală și predictibilă.