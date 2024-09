Pe 29 septembrie, campioana CSO Voluntari și câștigătoarea Cupei, CSM Târgoviște, vor deschide noul sezon voleibalistic din România. La Sala Polivalentă din București vor juca pentru Supercupa României, primul trofeu al sezonului.

Alegerea a fost posibilă și pentru că Rapid și CSM București au weekend de pauză în Liga Campionilor la handbal feminin.

Pe 29 septembrie, avem două partide extrem de spectaculoase la Sala Polivalentă din București. Mai întâi, de la ora 16:30, meciul la volei femnin, dintre campioana CSO Voluntari , care va juca împotriva deținătoarei Cupei României, CSM Târgoviște.

Apoi, de la ora 19:00, întâlnirea la masculin dintre campionii de la Corona Brașov împotriva câștigătorilor Cupei României, Rapid București.

Data pentru aceste două meciuri a fost aleasă duminică 29 septembrie, cu câteva zile înainte de alegerile de la FR de Volei, în care se vor bate pentru postul de președinte Adin Cojocaru și Marian Ștefan. Alți 2 candidați la șefia Federației Române de Volei au fost scoși din schemă, iar unul dintre ei nu s-a mai putut abține și a răbufnit. Este vorba despre omul de afaceri Horațiu Nicolau , care consideră că i s-a făcut o mare nedreptate.

Părea că se profilează o luptă între Adin Cojocaru, actualul președinte, și Horațiu Nicolau, dar în cursă au mai intrat alte doua nume . Este vorba de Gheorghe Vișan, fost președinte al voleiului românesc în mai multe mandate, dar și Marian Ștefan, președinte al secției de volei de la Rapid București.

Alegerile se vor ține pe 2 octombrie, nu pe 24 septembrie, în urma intervenției Agenției Naționale pentru Sport.

Comisia de Disciplină și Etică le-a respins dosarele de candidatură lui Gheorghe Vișan și Horațiu Nicolau, susțin sursele Prosport . Primul a fost respins pentru că are peste 72 de ani, iar cel de-al doilea pentru că nu are 10 ani de activitate în volei. Omul de afaceri a răbufnit și a spus că e un mare abuz.

„Am cerut sa fiu prezent cand se discuta dosarul meu tocmai pentru a-mi sustine poziția. De ce nu mi-au răspuns? Am depus trei declarații de la trei secretari generali ai FR Volei care au confirmat ca am anii respectivi. E un abuz și voi face contestație dacă va fi cazul. Nu cred ca dosarul meu va fi aprobat. Adin Cojocaru se teme și nu vrea ca meciul să se joace pe teren. A găsit niște chestii penibile să nu ne lase să candidăm împotriva lui. Despre orice se poate vorbi aici, în niciun caz despre transparență și democrație. Eu am fost corect și nu am nimic de ascuns”, a transmis Horațiu Nicolau.