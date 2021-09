Sociatatea de transport public local susținută financiar de către Primăria Zalău, caută una poziție director general, una poziție director tehnic și una poziție director economic.

Conform anunțului postat pe site-ul instituției, Societatea Comercială Transurbis SA prin Comitetului de Nominalizare și Remunerare, anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru una poziție director general al societății, una poziție director tehnic al societății și una poziție director economic al societății.

În prezent funcțiile sunt ocupate astfel: director general și director tehnic de către membrii sau simpatizanți PSD, iar funcția de director economic de către UDMR.

Regulile de selecție sunt pur și simplu hilare și vor consta în depunerea de către candidați a unui dosar de candidatură însoțit de declarația de intenție, urmată de susținerea unui interviu de selecție. Totul clar, fără urme, nimic scris, nici măcar de ochii lumii. De ce oare?

Criteriile după care candidații vor fi selectați pe funcțiile de conducere ale societății susținute din banii contribuabililor ,sunt de asemenea, cât se poate de ”relevante”. Abilitați de comunicare, capacitate de analiză și sinteză, capacitate de a lua decizii și de a evalua impactul acestora, orientare către rezultate. Deci, patru bucăți criterii, fiecare reprezentând 25 % din ”analiza” potențialului candidat. Adică, credem noi, acelorași candidați care ocupă funcțiile în prezent. Că doar nu se vor certa în coaliția locală pentru atâta lucru. Și, oricum, Primăria Municipiului Zalău acoperă integral diferența dintre cât cheltuie și cât produce Transurbis SA. Indiferent cât reprezintă această cheltuială generată de ”eficiența” conducerii actuale a Transurbis SA.

Se pare că ce nu este deloc interesant pentru Primaria Municipiului Zalău este faptul că în ultimul an veniturile provenite din activitatea proprie ale societății Transurbis SA, susținute financiar din banii cetățenilor , au scăzut în ultimul an cu impresionantul procent de 34,04 %. Veniturile prestate din servicii către terți și alte venituri au scăzut cu 62%. Și nu doar atât. Subvenția acordată de municipalitate a crescut cu 23 % în ultimul an, de la 9 milioane lei la peste 11 milioane lei. Așadar,actuala conducere a Transurbis SA nu pot să se ascundă după deget, atâta timp cât absolut toate veniturile care depind de managementul societății au scăzut drastic, în timp ce subvența de la Primărie a crescut.

Trebuie să menționăm faptul că Primăria Municipiului Zalău a făcut investiții importante în infrastructura acestei societăți și a achiziționat autobuze electrice, nou-nouțe, ceea ce înseamnă fără putință de tăgadă că era absolut obligatoriu să scadă simțitor cheltuieile generate de această societate . Din păcate, credem că cei care coordonează activitatea Transurbis SA de la nivelul Primăriei Municipiului Zalău, sunt prea puțin sau deloc interesați de capacitatea conducerii instituției de a manageria activitatea susținută financiar de toți cetățenii municipiului Zalău, pentru că subvenția din impozitele și taxele lor este alocată, dar sunt foarte interesați de abilități de comunicare, capacitate de analiză și orice alte bla-blauri ar mai putea fi invocate pentru acordarea unui nou mandat ”competentei” conduceri actuale. Cel puțin nouă, cetățenilor plătitori de impozite și taxe, ne este clar că nu pot primi nici un procent pentru evaluarea impactului deciziilor luate și nici pentru orientarea spre rezultate. Eventual, dacă aceste procente pot fi acordate negativ.Și tot atât de clar ne este faptul că diferența dintre agentul care a încheiat contracte de asigurare pentru parcul Transurbis SA până în 2016, numit apoi director general, și capacitatea acestuia de a conduce această instituție este enormă, imposibil de măsurat.Considerăm că acesta este unul dintre motivele principale care reflectă situația actuală a societății, dar nu singurul.

Așteptăm cu interes să vedem dacă factorii de decizie actuali de la nivelul societății comerciale Transurbis SA , societate al cărui unic acționar este Consiliul Local al Municipiului Zalău , respectiv directorul general –PSD, directorul tehnic –PSD și directorul economic –UDMR vor primi un nou mandat pentru a putea absorbi banii contribuabililor, după care vom reveni cu alte detalii. Mai mult sau mai puțin importante pentru edili, deoarece, să nu uităm că…” are balta pește ”, iar banii contribuabililor și interesele acestora pălesc în fața celor de partid.