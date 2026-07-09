Vești uriașe pentru șoferii din județ! Lotul de autostradă dintre Poarta Sălajului și Zimbor ar putea fi deschis circulației chiar până la sfârșitul acestei luni. Potrivit reprezentanților Asociației Pro Infrastructură, pe acest sector au mai rămas de executat doar lucrări de detaliu, motiv pentru care se cere urgentarea inaugurării. Mai mult, estimările arată că întregul tronson până la Nădășelu are șanse mari să fie finalizat în luna decembrie a acestui ani, oferind o legătură rapidă și directă pe un traseu continuu de peste 155 de kilometri.

Asociația Pro Infrastructură solicită oficialilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și constructorului UMB să deschidă traficul pe lotul aproape finalizat dintre Poarta Sălajului și Zimbor. Specialiștii susțin că pe acest sector au mai rămas de pus la punct doar mici detalii. Este vorba despre finalizarea unui zid de sprijin și ultimele intervenții în zona nodului rutier Românași. Dacă solicitarea va fi ascultată, circulația ar putea fi deschisă până cel târziu la finalul lunii iulie 2026.

Situația este puțin diferită pe tronsonul următor, dintre Nădășelu și Zimbor. Acolo, constructorul român mai are de executat lucrări la structuri, taluzări, asfalt, marcaje și finisaje. Deschiderea totală depinde însă și de realizarea unor devieri de traseu de la Topa Mică și Nădășelu, unde lucrează o companie din Turcia. Constructorul turc ar putea termina treaba în decembrie, cu 3 luni înainte de termenul contractual.

Odată finalizate aceste puncte critice, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu. De acolo vor avea legătură directă spre Autostrada A3 până la Târgu Mureș. Contractele pentru aceste loturi au fost semnate încă din anul 2020 și aveau ca termen inițial de finalizare sfârșitul anului 2023. Întârzierile au fost cauzate de alunecările masive de teren, de problemele administrative, dar și de faptul că constructorul UMB și-a concentrat resursele pe Autostrada Moldovei A7. Menționăm că aceste termene reprezintă estimări ale societății civile și nu au fost confirmate oficial de CNAIR.

Sursa foto: Asociația Pro Infrastructură – pagina oficială de Facebook