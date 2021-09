Ordinul nr. 764 din 5 iulie 2021 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 iulie 2020a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 880 din 14 septembrie 2021.

Ordinul nr. 764 din 5 iulie 2021 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 iulie 2020a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 880 din 14 septembrie 2021. Conform actului normativ, se aproba Procedura de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante, prevazute la cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale. Prezenta procedura se aplica debitorilor, persoane juridice de drept public sau privat, care inregistreaza obligatii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2020, nestinse pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala de catre organul fiscal central, precum si obligatii bugetare accesorii. Debitorii se afla in dificultate financiara in cazul in care nu au posibilitatea sa achite obligatiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2020 si nici obligatiile bugetare accesorii. Pentru a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, debitorul trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta, respectiv: sa nu indeplineasca conditiile pentru a beneficia de esalonarea la plata reglementata de Codul de procedura fiscala; sa prezinte un plan de restructurare si un test al creditorului privat prudent, intocmite de un expert independent; sa nu se afle in procedura insolventei potrivit legii la data emiterii deciziei de aprobare a restructurarii obligatiilor bugetare. Debitorul care se afla in procedura insolventei pana la data la care are obligatia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intentia de restructurare prevazuta la art. 3 alin. (1) din ordonanta si doreste restructurarea obligatiilor bugetare poate notifica organul fiscal cu privire la intentia sa, cu conditia ca pana la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare sa iasa din procedura insolventei.

Cu alte cuvinte, cei care au reușit să supraviețuiască lipsei măsurilor reale care ar fitrebuit luate în mod special de Ministerul Economiei, au posibilitatea să solicite restructurarea obligațiilor bugetare. În vederea accesarii măsurilor de restructurare, debitorul depune la organul fiscal competent notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, prevazută in anexa nr. 29, pană la data prevazută la art. 3 alin. (1) din ordonanță, sub sanctiunea decăderii. Aceasta poate fi depusă astfel: la registratura organului fiscal central competent; prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire; prin mijloace electronice de transmitere la distanță potrivit art. 79 din Codul de Procedură Fiscala.