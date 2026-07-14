Acțiunea de dezinsecție pe domeniul public și privat din municipiul Zalău se prelungește din cauza vremii nefavorabile din ultimele zile. Reprezentanții societății Coral Impex au anunțat că utilajele de pulverizare vor continua să acționeze pe străzi până la sfârșitul acestei luni. Pentru că produsele folosite conțin substanțe chimice puternice destinate combaterii insectelor, autoritățile și prestatorul de servicii le cer cetățenilor să respecte o serie de măsuri stricte de siguranță pentru a evita intoxicațiile.

Prin contractul de prestări servicii semnat cu Primăria Municipiului Zalău, Coral Impex își extinde programul de acțiune pe străzi până la data de 31.07.2026. Echipele speciale vor împrăștia soluțiile împotriva insectelor exclusiv în intervalul orar 20:00 – 02:00, atunci când traficul pietonal este redus. Toate produsele folosite la dezinsecție sunt avizate de Ministerul Sănătății pentru eliminarea dăunătorilor, însă pulverizarea lor necesită atenție maximă din partea localnicilor.

Operatorii fac un apel ferm către cetățeni, în special către copii, persoanele vârstnice sau cele care suferă de afecțiuni cardiace, astm și alergii. Aceștia sunt rugați să își ia toate măsurile de precauție și să nu circule în raza directă de acțiune a utilajelor. De asemenea, proprietarii care locuiesc la casă sau la bloc și au ferestrele la o distanță de maximum 20 de metri față de stradă trebuie să le țină închise pe toată durata nopții, până pe 31.07.2026, în intervalul orar menționat.

În cazul în care o persoană intră în contact accidental cu vaporii sau cu soluția lichidă, regulile de prim ajutor sunt clare. Dacă substanța ajunge pe piele, zona trebuie spălată imediat cu multă apă și săpun, iar hainele contaminate trebuie îndepărtate. În caz de contact cu ochii, clătirea trebuie făcută abundent, fiind recomandat consultul unui medic dacă iritația persistă. Pentru cei care inhalează accidental aceste substanțe, primul pas este mutarea imediată la aer curat și repaus. Reprezentanții companiei avertizează că în caz de înghițire accidentală, nu trebuie provocată sub nicio formă starea de vomă, ci trebuie solicitată de urgență asistența medicală la numărul de telefon pus la dispoziție, 0260/654286.