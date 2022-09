Etapa a 5-a din Liga Florilor se reia, astfel că miercuri, 21 septembrie 2022, vor fi disputate mai multe partide.

Campionatul de handbal feminin a fost întrerupt pentru a putea fi reunit lotul național, în scopul desfășurării trofeului Carpați, care se va disputa la sfârșitul acestei luni, la Bistrița.

Miercuri după-amiază, sala sportutilor Lascăr Pană din Baia Mare va fi gazda partidei disputate înte CS Minaur Baia Mare și HC Dunărea Brăila, în cadrul etapei a 5-a din Liga Florilor. Este primul meci al lui Costică Buceschi pe banca tehnică a formației brăilene. Revenit la HC Dunărea după cinci ani de zile, Buceschi a spus că echipa sa are un joc dificil în această etapă însă merge la Baia Mare pentru a obține un rezultat pozitiv.Înaintea acestei runde, HC Dunărea are 7 puncte și se află pe locul al 5-lea, în timp ce adversara sa, cu 6 puncte, ocupă poziția a 8-a.

“Primul obiectiv este acela de a scoate un rezultat pozitiv la Baia Mare. Pentru mine e de două ori mai dificilă etapa aceasta având în vedere că eu am antrenat echipa băimăreană. Avem un lot de jucătoare foarte bun la Brăila iar când o să revină și celelalte fete accidentate totul va intra în normal”, a declarat antrenorul Buceschi.

Costică Bucerschi a antrenat câteva luni echipa masculină de handbal HC Minaur Baia Mare, dar a fost o lungă perioadă antrenor al echipei feminine de handbal din localitate, HCM Baia Mare și, ulterior, CS Minaur Baia Mare.

Tot miercuri , la Cisnadie , echipa din localitate intalneste campioana Romaniei , Rapid Bucuresti . Un meci important pentru ambele echipe , in care niciuna dintre ele nu isi permit pasi gresiti . Rapid are 7 puncte si se afla pe locul al 6 – lea , in timp ce Magura ocupa pozitia a 9 –a. Etapa a 5-a se va desfășura miercuri, joi și duminică, după următorul program:

CS Minaur Baia Mare – HC Dunărea Brăila (miercuri, 21 septembrie, 17.00)

Măgura Cisnădie – Rapid București (miercuri, 17.30, Pro Arena)

SCM Râmnicu Vâlcea – CSM București (joi, 22 septembrie, 17.30, Pro Arena)

CSM Galați – Gloria Bistrița (duminică, 25 septembrie, 11.00)

HC Zalău – SCM Gloria Buzău (duminică, 11.00)

SCM Craiova – Dacia Mioveni (duminică, 18.00)

CSM Târgu Jiu – CSM Slatina (duminică, 18.00)