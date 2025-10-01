Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, a transmis pe pagina de socializare că a obținut, prin rectificarea bugetară, 100 de milioane de lei credite de angajament, ceea ce va permite reluarea programului de fertilizare in vitro.

El a explicat că această sumă nu reprezintă întreaga finanțare necesară pentru anul în curs, dar va sprijini peste 6.600 de familii în dorința lor de a avea un copil și va aduce speranță celor care așteaptă să devină părinți, subliniind că fiecare copil este o bucurie și fiecare familie merită o șansă în plus.

”Am o veste bună pentru familiile care așteptau continuarea programului de fertilizare în vitro. La rectificarea bugetară am cerut și am reușit să obținem 100 de milioane de lei credite de angajament, ceea ce înseamnă că putem demara acțiunile pentru a sprijini peste 6.600 de familii pentru a-și îndeplini visul de a avea un copil. Știu că nu este suma pe care ar fi trebuit să o avem anul acesta dar chiar și așa aducem speranță în sufletele celor care așteaptă să devină părinți. Fiecare copil este o bucurie și fiecare familie merită să aibă o șansă în plus”, spune ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, pe pagina de socializare.

Fertilizarea in vitro reprezintă o metodă medicală destinată depășirii problemelor de infertilitate și prevenirii transmiterii unor boli genetice severe, având ca obiectiv obținerea unei sarcini sănătoase.

Succesul unei proceduri de fertilizare in vitro variază în funcție de diverși factori, precum vârsta mamei și motivul infertilității. Pentru unele cupluri, rezultatele pot întârzia și tratamentul poate implica costuri semnificative și proceduri invazive. În situațiile în care se transferă mai mulți embrioni, există o probabilitate crescută ca sarcina să fie multiplă.

Programul pune la dispoziția beneficiarilor un ajutor financiar de maximum 20.000 de lei, acordat prin două vouchere distincte.

Unul dintre vouchere, în valoare de 5.000 de lei, este destinat acoperirii costurilor pentru medicamentele utilizate în tratamentele de stimulare și susținere hormonală.

Cel de-al doilea voucher, în valoare de 15.000 de lei, acoperă costurile procedurilor medicale realizate în clinicile partenere ale Programului.