Schimbare majoră în Codul Rutier pentru conducătorii auto care au rămas fără carnet. Începând de mâine, 1 iulie 2026, procedura de susținere a testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se modifică complet la nivel național. Examenul nu se va mai da la Poliția Rutieră, iar șoferii vor avea o flexibilitate mult mai mare în alegerea locului unde vor susține examinarea.

Veste importantă pentru toți conducătorii auto din România care au dreptul de a conduce suspendat și vor să își recupereze actul mai repede sau sunt obligați de lege să dea examen. De la 1 iulie 2026, testul de verificare a legislației nu se mai organizează la sediile Serviciilor Rutiere din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene.

Conform noilor prevederi, șoferii vor putea susține acest examen la sediul oricărui Serviciu Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din țară. Măsura elimină total obligativitatea de a te deplasa în județul de domiciliu sau în locul unde s-a produs fapta. Concret, dacă unui șofer din Sălaj i-a fost suspendat permisul în Constanța, el poate susține testul în orice județ dorește, alegând locația cea mai accesibilă pentru el.

O altă modificare de impact vizează birocrația din spatele examinării. Toate atribuțiile legate de programarea candidaților și de verificarea dosarelor trec exclusiv în sarcina Serviciului de Permise unde șoferul alege să se prezinte. Poliția Rutieră nu mai are nicio implicare în organizarea și programarea acestui test. Autoritățile le recomandă insistent cetățenilor să verifice din timp site-urile oficiale ale serviciilor de permise alese, deoarece programul de lucru, modalitățile de programare online și documentele necesare pot să difere ușor de la o instituție la alta. Noua măsură intră în vigoare din 1 iulie 2026 și este gândită special pentru a reduce cozile, a simplifica procedurile administrative și a facilita accesul rapid la redobândirea dreptului de a conduce pe drumurile publice.