Un proiect de lege lansat în consultare de Ministerul Dezvoltării schimbă regulile colectării taxelor și impozitelor locale: din 2026, primăriile vor putea executa silit indemnizația asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și sumele acordate ca venit minim de incluziune, dacă beneficiarii au restanțe fiscale. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de reformă a administrației centrale și locale.

Proiectul de lege privind reforma administrației locale și centrale include, pe lângă reducerea unor posturi din administrație, măsuri noi pentru recuperarea taxelor și impozitelor locale restante. Una dintre acestea vizează extinderea executării silite asupra indemnizației acordate asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav.

În nota de fundamentare se precizează că:

„În domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap sunt introduse reguli pentru executarea silită a indemnizației asistentului personal al persoanei cu handicap grav, începând cu data de 1 a lunii următoare datei de intrare în vigoare a prezentei legi. Astfel, din 2026 indemnizația poate fi urmărită silit pentru plata impozitelor și taxelor locale datorate titularilor”.

Schimbarea va afecta două categorii de beneficiari, potrivit proiectului:

-persoanele cu handicap grav care sunt pensionari de invaliditate gradul I

-părinții, reprezentanții legali sau familiile care au în plasament un copil cu handicap grav, precum și adulții cu handicap grav și reprezentanții legali – cu excepția celor cu handicap vizual grav – care pot opta între asistent personal sau indemnizație lunară

Dacă beneficiarii au restanțe la bugetul local, primăriile vor putea solicita reținerea sumelor datorate direct din indemnizație, în baza titlurilor executorii transmise organelor fiscale în termenele prevăzute de lege.

În același document este precizat și obiectivul măsurii:

„Scopul principal al acestei modificări este de a permite autorităților fiscale să recupereze datoriile fiscale restante prin reținerea și executarea silită din indemnizația acordată persoanelor cu handicap grav, începând cu 2026. De asemenea, se urmărește asigurarea unei mai bune colectări a impozitelor și taxelor locale, protejând bugetele locale, în timp ce menține drepturile beneficiarilor de indemnizație să primească plățile complete dacă își achită obligațiile fiscale”.

Indemnizația lunară vizată are valoarea salariului net al unui asistent personal, gradația 0 — echivalent cu salariul minim net, respectiv 2.574 lei în prezent, sumă care include facilitatea fiscală de 300 lei netaxabili.

Proiectul introduce și o a doua măsură cu același scop: executarea silită a sumelor acordate ca venit minim de incluziune pentru plata impozitelor și taxelor locale restante. Aplicarea ar urma să înceapă de la aceeași dată — prima zi a lunii următoare intrării legii în vigoare.

Venitul minim de incluziune este o formă de sprijin social destinată persoanelor și familiilor vulnerabile, acordată pe două componente:

-Ajutor de incluziune: venit net <= 346 lei/lună/membru de familie sau <= 504 lei/lună pentru persoana singură peste 65 ani

Sprijin pentru familii cu copii: venit net <= 879 lei/membru de familie

Potrivit proiectului, agențiile teritoriale vor reține lunar sumele datorate, în baza titlurilor executorii furnizate de fiscalitatea locală, și le vor vira către bugetele locale în termen de 10 zile lucrătoare. Reținerile se fac după deducerea contribuției de sănătate și a altor drepturi stabilite prin legislație.

Executarea se suspendă dacă beneficiarii emit un certificat fiscal care arată că obligațiile au fost stinse.

Proiectul se află în prezent în consultare publică, iar dacă va fi adoptat, noile prevederi vor deveni aplicabile etapizat, începând cu anul 2026.