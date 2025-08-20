Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie și ce amenzi riscă șoferii care circulă fără ea, vă prezentăm în știrea care urmează.

De la 1 septembrie 2025, rovinieta va fi mai scumpă, iar șoferii care circulă fără aceasta riscă amenzi mai mari, potrivit noilor reglementări. Concret, potrivit noilor prevederi, șoferii vor plăti mai mult pentru rovinietă, în funcție de tipul vehiculului, dar și perioada de valabilitate.

Tarifele pentru autoturismele din categoria A vor fi următoarele:

Pentru 1 zi: 3,5 euro

Pentru 7 zile: 6 euro

Pentru 30 zile: 9,5 euro

Pentru 60 zile: 15 euro

Pentru 12 luni: 50 euro

De asemenea, amenzile pentru circulația fără rovinietă valabilă vor fi majorate, pentru autoturisme, între 500 și 1.000 de lei.

Important de menționat este faptul că rovinietele achiziționate înainte de 1 septembrie 2025 își păstrează valabilitatea până la data de expirare înscrisă pe acestea, fără obligații suplimentare.