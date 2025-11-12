Premierul Ilie Bolojan a anunţat că se simplifică procedurile de obţinere a avizelor ISU. Modificarea vine ca urmare a discuţiilor pe care le-a avut cu reprezentanţii companiilor şi camerelor de comerţ privind aceste prevederi.

Premierul spune că simplificarea procedurilor de obţinere a avizelor ISU este doar prima etapă şi că urmează simplificarea procedurilor de obţinere a avizelor de mediu, afirmând că energiile României nu trebuie blocate de reguli încâlcite, contradictorii şi de birocraţie.

„Se simplifică procedurile de obţinere a avizelor ISU. După dezbaterile din ultima lună, am finalizat proiectul de simplificare şi debirocratizare a procedurilor de obţinere a avizelor ISU. Împreună cu secretarul de stat Raed Arafat m-am întâlnit azi cu reprezentanţii companiilor şi camerelor de comerţ pentru discuţii privind aceste prevederi, răspuns la dificultăţile pe care mi le-au semnalat în întâlnirile precedente”, a scris premierul pe pagina de socializare.

Ilie Bolojan arată că Ordonanţa de Urgenţă cu noile reguli va fi pusă în transparenţă decizională până la finalul săptămânii.

„Termenele de avizare vor fi scurtate, procesul va fi debirocratizat şi digitalizat, iar regulile clare nu vor mai lăsa loc de interpretări şi soluţii neunitare. Toate acestea fără a reduce standardele de siguranţă împotriva incendiilor”, a adăugat şeful Executivului.

Potrivit lui Ilie Bolojan, aceasta este doar prima etapă, urmând ca în perioada următoare să fie simplificate şi procedurile de obţinere a avizelor de mediu, deoarece energiile României nu trebuie blocate de reguli încâlcite, contradictorii şi de birocraţie.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul a continuat consultările cu reprezentanţii camerelor de comerţ şi ai retailerilor din România, discuţia fiind axată asupra simplificării şi digitalizării procedurii de emitere a avizelor şi autorizaţiilor privind securitatea la incendiu, în condiţiile întăririi normelor de siguranţă pentru cetăţeni.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat Raed Arafat, a prezentat principiile care vor sta la baza pachetului de modificări legislative, reglementări ce vor fi publicate în consultare publică.