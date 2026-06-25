Liga Profesionistă de Fotbal va stabili în curând programul complet pentru noul sezon 2026-2027 din SuperLigă. Campionatul va începe oficial la mijlocul lunii iulie, iar echipele românești din cupele europene vor beneficia de criterii speciale la tragerea la sorți pentru a fi protejate în preliminarii.

Noul sezon din SuperLigă va debuta în mai puțin de o lună, mai exact vineri, 17 iulie. Între timp, Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit că va organiza tragerea la sorți a țintarului la sediul instituției, urmând să anunțe data exactă în perioada următoare.

La fel ca în precedentele sezoane, se va ține cont de mai multe criterii tehnice. Echipele care împart același teren nu vor juca acasă în aceeași rundă. Este cazul cluburilor FCSB și Dinamo pe Arena Națională, dar și al formațiilor UTA și Corvinul Hunedoara, care vor împărți stadionul Francisc Neuman. În plus, pentru a proteja echipele din cupele europene în faza calificărilor, LPF a decis ca Universitatea Craiova, U Cluj, CFR Cluj și FCSB să nu se întâlnească între ele în primele 6 etape din campionat.

Calendarul european este extrem de încărcat pentru cele 4 reprezentante. Universitatea Craiova va debuta în preliminariile Champions League cu ML Vitebsk din Belarus pe 7 sau 8 iulie, cu returul pe 14 sau 15 iulie. Dacă se califică, în turul 2 va înfrunta câștigătoarea dintre Borac Banja Luka și Levski Sofia. Universitatea Cluj va juca în preliminariile Europa League împotriva celor de la Dinamo Kiev pe 9 și 16 iulie. Dacă trec de ucraineni, clujenii vor da peste PAOK Salonic. În caz de eliminare, U Cluj va retrograda în turul 2 preliminar din Conference League, unde o va înfrunta pe SK Brann din Norvegia.

Tot în Conference League, în turul 2 preliminar, FCSB va juca împotriva letonilor de la FK Auda. Primul meci are loc la București pe 23 iulie, iar returul se dispută peste 7 zile. În aceeași fază și în aceleași zile, 23 și 30 iulie, CFR Cluj va înfrunta echipa câștigătoare din duelul dintre Alashkert și Yelimay Semey.

Noua stagiune fotbalistică se va deschide oficial duminică, 12 iulie, cu Supercupa României. Trofeul va fi disputat în Bănie, pe stadionul Ion Oblemenco, între Universitatea Craiova, câștigătoarea eventului, și U Cluj, ocupanta locului 2 și finalista Cupei. La doar o săptămână distanță, în weekendul 18-19 iulie, se va da startul oficial în SuperLigă, unde cele 16 echipe luptă pentru noul titlu.