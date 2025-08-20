Guvernul României a lansat în dezbatere publică o ordonanță de urgență care prevede suspendarea temporară a detașărilor în cadrul instituțiilor și autorităților publice. Proiectul prevede că șefii instituțiilor publice vor avea obligația, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a actului, să dispună încetarea detașărilor personalului contractual.

Guvernul României a lansat în dezbatere publică o ordonanță de urgență care prevede suspendarea temporară a detașărilor în cadrul instituțiilor și autorităților publice.

Conform noii reglementări, detașările funcționarilor publici și ale personalului contractual în toate autoritățile și instituțiile publice, indiferent de sursa de finanțare sau subordonare, vor fi suspendate până la 31 decembrie 2026.

Proiectul prevede că șefii instituțiilor publice vor avea obligația, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a actului, să dispună încetarea detașărilor personalului contractual.

Conducătorii instituțiilor publice sunt obligați ca, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, să înceteze prin act administrativ toate detașările aflate în desfășurare.

De asemenea, șefii instituțiilor în care se află angajați detașați trebuie să decidă dacă aceștia își pot continua activitatea și, dacă răspunsul este afirmativ, să demareze procedurile pentru transferul lor pe posturile vacante pe care au fost detașați anterior, termenul pentru aceste acțiuni fiind de 30 de zile.

Măsura se aplică atât funcționarilor publici, cât și personalului contractual, cu excepția cazurilor speciale legate de activitatea în organisme sau instituții internaționale, pentru o durată maximă de doi ani.

Totodată, autoritățile trebuie să identifice rapid posturile prioritare pentru ocupare și să inițieze transferurile în interes de serviciu pentru personalul contractual eligibil, conform documentului consultat de Economedia.

Proiectul include și anumite excepții: detașările către organisme sau instituții internaționale sunt permise pentru maximum doi ani dacă sunt solicitate de angajat sau pe întreaga durată a misiunii dacă sunt cerute de instituția publică.

Ordonanța va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Această măsură apare în contextul în care Guvernul și-a exprimat în mod repetat intenția de a reduce mobilitatea excesivă a personalului din sectorul public și de a promova ocuparea posturilor prin concursuri sau transferuri efectuate într-un mod transparent.

Guvernul motivează această decizie prin necesitatea de a reduce cheltuielile bugetare permanente și de a menține sustenabilitatea finanțelor publice, în cadrul angajamentului României de a diminua deficitul bugetar.

De asemenea, ordonanța stabilește sancțiuni cuprinse între 20.000 și 50.000 de lei pentru instituțiile care nu se conformează noilor prevederi.

Anterior, Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a transmis printr-un comunicat, că măsura de suspendare a transferurilor și a detașărilor între instituțiile publice devine un instrument brutal de blocare a mobilității în administrație.

„Departe de a reflecta o strategie coerentă de profesionalizare a funcției publice, suspendarea, pe o durată arbitrară de doi ani, a transferurilor și a detașărilor între instituțiile publice, pe care Guvernul intenționează să o legifereze iute, devine un instrument brutal de blocare a mobilității în administrație. Funcționarii publici și personalul contractual nu vor mai putea apela la transfer sau detașare nici în situații excepționale (medicale, familiale ori instituționale), iar posturile disponibile nu vor mai putea fi ocupate de oameni deja formați în sistem. Astfel, Guvernul nu doar că refuză să respecte dispozițiile constituționale (art. 41), ci și sabotează, în mod activ, o administrație publică deja fragilizată”, a transmis Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului într-un comunicat.

Acesta a transmis și că funcționarii publici și personalul contractual nu vor mai avea posibilitatea de a recurge la transfer sau detașare nici în cazuri excepționale, precum cele medicale, familiale sau instituționale, iar posturile vacante nu vor mai putea fi ocupate de persoane deja pregătite în sistem.