Publicul prezent la concertul „Acum, în prag de sărbători”, susținut de artiștii Gino, Veta Biriș și Marcel Pavel a avut parte de o seară memorabilă, încărcată de emoție și aplauze. Concertul a avut loc pe data de 7 decembrie 2025, la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca.

Concertul care a reunit pe aceeași scenă trei nume îndrăgite ale muzicii românești, a fost catalogat ca fiind un spectacol de înaltă ținută artistică.

Marcel Pavel a adus pe scena Casei de Cultură a Studenților din Cluj Napoca un repertoriu îndrăgit și puternic apreciat de public. La rândul său, Veta Biriș, a adus în fața spectatorilor piese încărcate de tradiție și sensibilitate.

Momentul culminant al serii a fost recitalul susținut de Gino, ale cărui melodii au fost fredonate cu entuziasm de întreaga sală.

Evenimentul a fost un spectacol dedicat sărbătorilor de iarnă, în cadrul căruia publicul s-a bucurat de colinde, cântece de Crăciun și alte piese specifice acestei perioade. Cele trei voci, descrise ca fiind ”monumentală” –voce Marcel Pavel, ”emoționantă ”– voce Gino și ”inconfundabilă ”- voce Veta Biriș, au răsunat pe aceeași scenă într-un decor special, creând o atmosferă festivă și de neuitat

Seara a fost considerate ca fiind una caldă și plină de energie, artiștii reușind să creeze o conexiune specială cu publicul. Sala arhiplină și aplauzele îndelungate de la final au confirmat pe deplin succesul concertului.

Având în vedere natura retrospectivă și festivă a concertului de la Cluj, care a reunit artiști de renume cu repertorii variate, au fost incluse și unele dintre cele mai iubite șlagăre din repertoriul românesc, alături de muzica specifică sărbătorilor de iarnă.

Evenimentul a fost organizat de Expert G Entertainment SRL, cu scopul de a oferi comunității locale o experiență culturală de înaltă calitate și de a promova valorile muzicii românești.