Ministrul Digitalizării, Sebastian Burduja, susține înlocuirea casierilor din supermarketuri; el afirmă că trebuie să ne pregătim pentru economia viitorului, iar în acest sens înlocuirea casierilor din supermarketuri cu aparate electronice de tip self-pay este o măsură bună.

In contextul scandalului despre înlocuirea casierilor din supermarketuri, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Sebastian Burduja, a vorbit despre înlocuirea casierilor din supermarketuri cu aparate electronice de tip self-pay, unde clienții își achită singuri produsele. Potrivit spuselor sale, există o tendință la nivel global de a automatiza locuri de muncă şi anumite procese repetitive, iar noi trebuie să ne pregătim pentru economia viitorului.

Acesta a reamintit, totodată, că „una dintre cele mai mari companii globale care au automatizat procese repetitive este o companie românească”.

„Faptul că există un proiect legislativ sau altul nu va schimba mersul lumii. Nu cred că este necesară o abordare punctuală cu un retailer sau altul, ci şi o abordare integrată la nivelul economiei şi societăţii privitoare la modul în care arată deja prezentul şi va arăta tot mai mult şi viitorul . Vorbim despre o tendinţă la nivel global de a automatiza locuri de muncă şi anumite procese repetitive. Nu înseamnă că avem doar costuri, pot fi şi beneficii. Să nu uităm că una dintre cele mai mari companii globale care au automatizat procese repetitive este o companie românească . Noi trebuie să ne pregătim pentru economia viitorului. Din perspectiva mea, ca liberal, nu o taxă în plus este soluţia. Foarte rar a taxa în plus mediul privat poate fi o soluţie. Mai mult decât atât, calitatea serviciilor, poate rapiditatea cu care un cetăţean îşi cumpără anumite produse creşte în momentul în care apelezi la o soluţie automatizată (…) De asemenea, vorbim despre o piaţă liberă. Dacă un anumit furnizor de produse are soluţii automatizate şi calitatea servicii este proastă, cetăţenii sunt liberi să aleagă un alt furnizor. Nu cred că trebuie statul să intervină. Pe termen mediu şi lung, automatizarea acestui tip de forţă de muncă este o realitate. Noi trebuie să ne pregătim sistemul de educaţie pentru a gândi lumea viitorului şi a ne pregăti tinerii pentru locuri de muncă care poate nici nu au fost inventate încă”, declarat Sebastian Burduja în cadrul unei emisiuni TV.